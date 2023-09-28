Ополченці Росії завдали удару по окупантах на Білгородщині: деталі операції

Підрозділи Легіону Свобода Росії провели бойову операцію в Білгородчині. У боях з російськими окупантами вони завдали втрат ворогу в силах і засобах. Ополченці збираються заходити на територію агресора РФ тоді, коли їм буде потрібно.
Пресслужба ЛСР повідомила, що ополченці до 24 годин провели в Білгородській області, де успішно виконали низку бойових завдань.
"Провівши близько доби в Білгородській області, сміливо можемо сказати: поставлені завдання - виконані, всі легіонери - цілі і неушкоджені. Противник зазнав втрат у живій силі та техніці", - зазначено у повідомленні.відео дня
Також в Легіоні Свободи підкреслили, що рейди до РФ будуть відбуватися "в будь-який потрібний" для ополченців момент.
Рейди добровольців Росії до Білгородської області
Військові підрозділи Російський добровольчий корпус і Легіону Свобода Росії в травні-червні проводили бойові операції в Білгородській області. Ополченці ліквідували військові об'єкти окупантів.
Військові формування зайшли до Білгородщини 22 травня. Виконували завдання на КПП Грайворон та в інших населених пунктах. Силовики РФ тимчасово втрачали контроль над контрольно-пропускним пунктом.
1 червня в російському добровольчому корпусі заявили про запуск другої фази військової операції в Білгородській області. В рамках заходів бійці контролювали МАПП Шебекіно і населений пункт Нова Таволжанка.
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