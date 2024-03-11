Жодної капітуляції України: Столтенберг вказав Путіну жорстку умову перемовин

Агресор Росія не вирішуватиме, вступати країнам Європи до Північноатлантичного альянсу чи ні, сказав генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг.

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Потрібно показати Путіну, що він не доб'ється своїх "цілей" на полі бою - Столтенберг / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Потрібно продовжувати надавати допомогу Україні та посилювати Київ, щоб показати главі Кремля Володимиру Путіну, що він не отримає "бажаного" результату в рамках бойових дій. Путін має сісти за стіл перемовин, треба знайти рішення, за якого Україна залишиться незалежною. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

У понеділок, 11 березня, перед стартом церемонії підняття прапора Швеції біля штаб-квартири Альянсу він прокоментував можливість перемовин України і Росії.

"Президент Путін почав цю війну, і він може закінчити її сьогодні, але Україна не має такої можливості. Капітуляція - це не мир. Нам треба продовжувати робити Україну сильною. Нам треба показати Путіну, що він не отримає бажаного на полі бою, але має сісти за стіл перемовин і шукати рішення, за якого Україна визнається і залишається суверенною незалежною державою", - сказав генеральний секретар колективного блоку безпеки Заходу. відео дня

Також Єнс Столтенберг наголосив, що Швеція зробить НАТО сильнішим, а "двері Альянсу відчинені, і не Росія має вирішувати, який шлях обирати європейським країнам".

Перемовини України та Росії

Війна Росії проти України може завершитися в рамках перемовного процесу, якщо Москва ухвалить формулу миру Києва, сказав президент Володимир Зеленський. Сценаріїв замороженої війни українська держава не сприйме.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував провести саміт миру з Росією в Стамбулі, проте український гарант Володимир Зеленський відкинув таку ініціативу. Наразі Москва не може стати учасником мирного саміту.

Китай і Туреччина закликають Україну та РФ до перемовин, проте Москва використовує ці сигнали, щоб знизити рівень міжнародної підтримки Києва. Також Кремль сподівається на поступки з боку західного світу.

Хто такий Єнс Столтенберг Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО. У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

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