Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Вдарить по РФ": що буде з Росією після іранської кампанії Трампа

Ангеліна Підвисоцька
9 березня 2026, 04:30
Іранська кампанія Трампа може позбавити Росію її головного союзника.
'Вдарить по РФ': що буде з Росією після іранської кампанії Трампа
Що буде з РФ після загострення ситуації в Ірані / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Що відомо:

  • Трамп буде використовувати іранську кампанію проти Китаю
  • Росія може втратити головного союзника
  • Ситуація в Ірані може вдарити по економіці РФ

На тлі загострення війни в Ірані США можуть домовитися з РФ про купівлю російського газу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

"З огляду на симпатію Трампа до Путіна, ймовірно, що ми знову побачимо активність інвестора Стівена Лінча, який пару років тому захотів відремонтувати Північні потоки і запропонувати нову схему торгівлі газом між Росією і Європою, коли газ, мовляв, вже буде не російським, а американським. Тобто він пропонував, щоб американські компанії закуповували у Газпрому російський газ, а далі він по трубі буде йти як американський. Ця ідея не викликала у Трампа ніякого відторгнення", - каже Гончар.

відео дня

З одного боку американський президент хоче прибрати з ринку конкуруючу нафту, а з іншого боку не чіпають нафтову інфраструктуру Ірану, який також є конкурентом. Інакше це обернеться проти США і ціна на нафту ще сильніше злетить.

Якщо у Трампа вийде, то ця іранська кампанія вдарить по Китаю і позбавить Росію головного союзника.

"У Трампа все ще залишається ілюзія про відрив Росії від Китаю, тому він навряд чи на нафтовому ринку буде цілеспрямовано вживати заходів, спрямованих проти РФ. Звичайно, після переможного завершення американцями іранської кампанії ціна на нафту піде вниз. Все це рикошетом вдарить по Росії, але це не основний мотив Трампа – він слідує своїм інтересам, але це попутно завдає удару по РФ", – говорить Гончар.

Умова завершення війни в Ірані - заява Трампа

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що допускає сценарій, за якого конфлікт завершиться тільки після повного знищення іранських військових структур і політичного керівництва. Він додав, що дипломатичний шлях може стати зайвим, якщо Іран втратить здатність до опору.

"Беззастережна капітуляція. Це відбудеться, коли вони здадуться або коли більше не зможуть воювати, і нікому буде це зробити - таке теж може статися", - підкреслив він.

'Вдарить по РФ': що буде з Росією після іранської кампанії Трампа
Політична система Ірану / Інфографіка: Главред

Війна США та Ізраїлю проти Ірану – останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп раптово накинувся на кореспондента через незручне запитання. Йому не сподобалася тема, що стосувалася Путіна та Ірану.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що є інформація про російську допомогу іранському режиму, зокрема повідомлення, що росіяни надають розвіддані режиму в Ірані, щоб коригувати удари по американцях.

Напередодні Дональд Трамп повідомив про можливість нанесення серйозного удару по Ірану, що може призвести до повного руйнування районів і знищення певних груп людей, які досі не розглядалися як цілі.

Інші новини:

Про особу: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних і безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор журналу "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, обіймаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектора, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектора, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми та київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а в 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор журналу "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор і редактор низки книг і публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і в Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року - член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Іран Дональд Трамп Михайло Гончар новини Ірану
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Вдарить по РФ": що буде з Росією після іранської кампанії Трампа

"Вдарить по РФ": що буде з Росією після іранської кампанії Трампа

04:30Світ
Години відключення електроенергії 9 березня: нові графіки для Києва та області

Години відключення електроенергії 9 березня: нові графіки для Києва та області

23:28Енергетика
РФ стягує сили для удару: комбат розкрив стратегічний задум ворога на півдні

РФ стягує сили для удару: комбат розкрив стратегічний задум ворога на півдні

22:01Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Привітання з 8 березня: красиві картинки та побажання для жінок

Привітання з 8 березня: красиві картинки та побажання для жінок

Красиві привітання з 8 березня - картинки і короткі побажання

Красиві привітання з 8 березня - картинки і короткі побажання

Затяжна магнітна буря атакує Україну: коли цей шторм піде на спад

Затяжна магнітна буря атакує Україну: коли цей шторм піде на спад

Китайський гороскоп на завтра, 9 березня: Щурам - сварки, Кролям - проблеми

Китайський гороскоп на завтра, 9 березня: Щурам - сварки, Кролям - проблеми

Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 березня: Овнам - зміни, Ракам - вигода

Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 березня: Овнам - зміни, Ракам - вигода

Останні новини

05:33

Чому вхідні двері в СРСР відчинялися всередину: несподівана відповідь

05:00

Кольори минулого повертаються: дизайнери назвали 5 трендових відтінків 2026 року

04:30

"Вдарить по РФ": що буде з Росією після іранської кампанії Трампа

03:16

"Оточений": Кріштіану Роналду показав усіх своїх жінок

03:00

Вчені розкрили правду про паралельні всесвіти — відповідь приголомшила всіх

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
02:03

Стиляга на всі часи: Максим Галкін засвітився в несподіваному образі

01:33

Ексчоловік Брітні Спірс дав коментар про зірку-злочинницю

08 березня, неділя
23:58

"Мій прайм-тайм": відома співачка показала себе на горщику

23:28

Години відключення електроенергії 9 березня: нові графіки для Києва та області

Реклама
23:05

Археологи знайшли та скоштували 150-річний алкоголь: що пили на Дикому ЗаходіВідео

22:48

"Весілля вже було": Хостікоєв здивував зізнанням про особисте життя

22:27

Путіна "зливають": розкрито несподіваний сценарій змови в РФ

22:06

Що іноземці не розуміють в Україні - від візитів до гумору

22:01

РФ стягує сили для удару: комбат розкрив стратегічний задум ворога на півдні

21:24

Собака, яку приспали, несподівано нагадала про себе: неймовірна історія вразила Мережу

21:12

Графіки суттєво скоротили: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 9 березняФото

20:35

Гороскоп на завтра 9 березня: Дівам - гарні новини, Скорпіонам - проблема

20:35

Навіщо виносити подушки і ковдри на вулицю в березні: простий лайфхак здивував багатьох

20:14

Менше "жировиків", більше плодів: експерт розкрив схему обрізки абрикосаВідео

20:08

Як правильно сушити волосся: помилки, яких краще уникати

Реклама
19:53

Чому Путіна зраджує власне оточення: Ейдман розкрив причинуПогляд

19:30

Фіцо шантажує Україну через кредит ЄС: погрожує "перейняти естафету" від Орбана

19:02

Потепління на Житомирщині: синоптики попередили про різкий стрибок температури

18:33

Кримськотатарський слід: які звичні українські слова мають тюркське коріння

18:31

Є пошкодження і втрати: об'єкти Нафтогазу під масованими ударами РФ

18:13

Влупить +17: якою буде погода найближчим часом

18:12

Що буде з людиною, якщо вона буде брехати: священник назвав наслідки

17:43

Україна – Швеція: збірна стикнулася з кадровими проблемами, хто не зіграє

17:28

"Військова мафія": МЗС відповіло на істерику Сійярто через викрадені гроші Ощадбанку

17:15

Melovin висловився про зради у стосунках з екснареченим: "Чи буде хлопець"

17:04

Україна направить фахівців на Близький Схід: Зеленський розкрив мету місії

16:51

Виростуть справді великі бульби: чим варто обробити картоплю перед посадкою

16:27

ЗСУ звільнили понад 400 кілометрів територій: Зеленський назвав напрямок

16:06

Довгоочікуване потепління прийде у Дніпро: коли будуть найтепліші дні тижня

15:53

Жменя тирси — і коріння як у джунглях: метод, який здивував городників

15:47

Що не можна робити на Сорок святих: заборони у свято 9 березня

15:27

РФ готує масштабний весняний наступ: Зеленський розкрив, які міста є ціллю ворога

15:01

Ситуація на Близькому Сході змінює правила: експерт розкрив ризики для України

14:33

Україну накриває весняне потепління: де буде найтепліше

14:27

Міжнародний жіночий день: як зірки вітають з 8 березня

Реклама
14:17

Монстр із тропіків: в Індонезії спіймали найдовшу змію в історіїВідео

14:03

В Ейфелевій вежі є секретна кімната на висоті 285 метрів: навіщо вона потрібна

12:51

Хто отримує найбільшу вигоду з війни на Близькому Сході: Туск назвав країну

12:29

Китайський гороскоп на завтра, 9 березня: Щурам - сварки, Кролям - проблеми

12:19

Там було 200 пасажирів: РФ вдарила по потягу під СумамиФото

12:10

Фінансовий гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня

11:57

Заморозки ні до чого: що насправді знищує врожай абрикосів

11:53

Переговори будуть не потрібні: Трамп назвав жорстку умову завершення війни в Ірані

11:52

Путін зганьбився невдалими дублями привітання з 8 березня

11:12

Любовний гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти