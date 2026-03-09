'Вдарить по РФ': що буде з Росією після іранської кампанії Трампа

Іранська кампанія Трампа може позбавити Росію її головного союзника.

https://glavred.net/world/udarit-po-rf-chto-budet-s-rossiey-posle-iranskoy-kampanii-trampa-10747139.html Посилання скопійоване

Що буде з РФ після загострення ситуації в Ірані / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Що відомо:

Трамп буде використовувати іранську кампанію проти Китаю

Росія може втратити головного союзника

Ситуація в Ірані може вдарити по економіці РФ

На тлі загострення війни в Ірані США можуть домовитися з РФ про купівлю російського газу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

"З огляду на симпатію Трампа до Путіна, ймовірно, що ми знову побачимо активність інвестора Стівена Лінча, який пару років тому захотів відремонтувати Північні потоки і запропонувати нову схему торгівлі газом між Росією і Європою, коли газ, мовляв, вже буде не російським, а американським. Тобто він пропонував, щоб американські компанії закуповували у Газпрому російський газ, а далі він по трубі буде йти як американський. Ця ідея не викликала у Трампа ніякого відторгнення", - каже Гончар. відео дня

З одного боку американський президент хоче прибрати з ринку конкуруючу нафту, а з іншого боку не чіпають нафтову інфраструктуру Ірану, який також є конкурентом. Інакше це обернеться проти США і ціна на нафту ще сильніше злетить.

Якщо у Трампа вийде, то ця іранська кампанія вдарить по Китаю і позбавить Росію головного союзника.

"У Трампа все ще залишається ілюзія про відрив Росії від Китаю, тому він навряд чи на нафтовому ринку буде цілеспрямовано вживати заходів, спрямованих проти РФ. Звичайно, після переможного завершення американцями іранської кампанії ціна на нафту піде вниз. Все це рикошетом вдарить по Росії, але це не основний мотив Трампа – він слідує своїм інтересам, але це попутно завдає удару по РФ", – говорить Гончар.

Умова завершення війни в Ірані - заява Трампа

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що допускає сценарій, за якого конфлікт завершиться тільки після повного знищення іранських військових структур і політичного керівництва. Він додав, що дипломатичний шлях може стати зайвим, якщо Іран втратить здатність до опору.

"Беззастережна капітуляція. Це відбудеться, коли вони здадуться або коли більше не зможуть воювати, і нікому буде це зробити - таке теж може статися", - підкреслив він.

Політична система Ірану / Інфографіка: Главред

Війна США та Ізраїлю проти Ірану – останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп раптово накинувся на кореспондента через незручне запитання. Йому не сподобалася тема, що стосувалася Путіна та Ірану.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що є інформація про російську допомогу іранському режиму, зокрема повідомлення, що росіяни надають розвіддані режиму в Ірані, щоб коригувати удари по американцях.

Напередодні Дональд Трамп повідомив про можливість нанесення серйозного удару по Ірану, що може призвести до повного руйнування районів і знищення певних груп людей, які досі не розглядалися як цілі.

Інші новини:

Про особу: Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних і безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор журналу "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, обіймаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектора, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектора, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми та київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а в 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор журналу "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор і редактор низки книг і публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і в Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року - член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред