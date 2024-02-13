'Удар відплати': Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в обстрілах

У Вірменії повідомили про двох убитих вірменських військових, також є поранені.

https://glavred.net/world/udar-vozmezdiya-armeniya-i-azerbaydzhan-obvinili-drug-druga-v-obstrelah-10541252.html Посилання скопійоване

На кордоні Азербайджану та Вірменії сталась стрілянина / Колаж: Главред, фото: haqqin.az ,ria.ru

Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного у обстрілах. Азербайджан заявив, що завдав удару відплати у відповідь на провокацію. Про це повідомили Міноборони Вірменії та Азербайджану.

За словами Міністерства оборони Вірменії, азербайджанськими війська відкрили вогонь по вірменських позиціях. Внаслідок чого загинули двоє військових з боку Вірменії та є поранені.

"13 лютого починаючи з 05:30 підрозділи ЗС Азербайджану відкрили вогонь зі стрілецької зброї за вірменськими позиціями, розташованими в районі Неркін Ханд, внаслідок чого, за попередніми даними, вірменська сторона має поранених", - йдеться у повідомленні Міноборони Вірменії.

відео дня

Проте, Міністерство оборони Азербайджану звинуватило Збройні Сили Вірменії у відкритті вогню по азербайджанських військових, який відбувся раніше.

"12 лютого о 20:50 та о 23:40 підрозділи збройних сил Вірменії з позицій у напрямку населеного пункту Чинарли Товузгалинського району обстріляли зі стрілецької зброї позиції Азербайджанської Армії у напрямку населеного пункту Коханабі Товузського району", - заявили в Міноборони Азербайджану.

Вірменія назвала цю заяву Азербайджану дезінформацією.

"Повідомлення міністерства оборони Азербайджану про те, що 12 лютого в період з 20:50 до 23:40 підрозділи ЗС Республіки Вірменія нібито відкрили вогонь по азербайджанських позиціях, розташованих у північно-східній частині прикордонної зони, не відповідає дійсності", - заявили у Вірменії.

Державна прикордонна служба Азербайджану стверджує, що обстріл військ Вірменії - це удар відплати. В результаті цієї операції був повністю знищений бойовий пост ЗС Вірменії поблизу населеного пункту Неркін Ханд. За словами прикордонників Азербайджану, там були обстріляні їхні військові.

"На кожну провокацію вірменської сторони, спрямовану на погіршення оперативної обстановки на азербайджано-вірменському державному кордоні, віднині відповідатимуть більш серйозними та рішучими заходами. Повну відповідальність за інцидент несе військово-політичне керівництво Вірменії", - заявили азербайджанські прикордонники.

У Міністерстві оборони Вірменії відзначили, що азербайджанські ЗС припинили обстріл вранці 13 лютого у районі Неркін Ханд. Міністерство оборони планує надати додаткову інформацію щодо поточної ситуації та втрат.

Військова операція Азербайджану в Карабасі

Нагадаємо, 19 вересня 2023 року війська Азербайджану оголосили про початок "антитерористичних заходів локального характеру" проти Вірменії в Карабасі. Азербайджанські війська завдавали ударів по позиціях армії Вірменії та підконтрольних Єревану військових формувань "Нагірно-карабаської республіки".

Також 20 вересня Азербайджан оголосив про завершення операції в Карабасі. Міністерство оборони опублікувало заяву про капітуляцію Вірменії і контрольованих нею збройних формувань "НКР". Домовленості країн передбачають повне виведення вірменських військ з Карабаху.

Як повідомляв Главред, президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про відновлення незалежності у вечірньому зверненні до нації. Антитерористична операція в Карабаху тривала лише добу, після чого збройні формування, підтримувані Вірменією, капітулювали. Натомість у Єревані відбувалися антиурядові протести, де демонстранти вимагали пояснень влади щодо "здачі" Карабаху.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.