Участь жителів ОРДЛО та роль РФ: "Венеціанка" пропонує змінити законопроект щодо Донбасу і Криму

У "Венеціанці" пропонують Києву радитися з жителями окупованих Криму та ОРДЛО щодо законопроекту про перехідний період / Venice Commission

Консультативний орган з питань конституційного права при Раді Європи – Європейська комісія за демократію через право – (Венеціанська комісія) винесла рекомендації Україні, спрямовані на внесення змін до законопроекту про перехідний період у Криму та на Донбасі. У комісії вважають за потрібне залучити до обговорення документа жителів окупованих територій і бачать в термінах законопроекту звуження проблеми до міждержавного конфлікту Києва і Москви.

Про це йдеться у висновку Венеціанської комісії, опублікованому Радою Європи. Позиція "Венеціанки" полягає у тому, що законопроект Міністерства з питань окупованих територій України містить велику кількість "досить загальних і розпливчастих положень".

Швидше "політичний", ніж "правовий" документ

У "Венеціанці" стверджують, що в певних випадках положення документа є, скоріше, політичним, ніж правовим документом. Законодавства, яке застосовувало б ці положення на практиці, поки не реалізовано, тому оцінка документа представляє складне завдання.

"У деяких випадках ці положення є скоріше політичним скеруванням, ніж нормативним правовим актом. Справа у тому, що імплементуючого законодавства ще не існує, що ускладнює оцінку законопроекту", - наголошується у висновках комісії.

"Обмежена" участь жителів Криму і ОРДЛО в обговоренні документа

Венеціанська комісія вважає, що потрібно уникнути ситуації зі скасуванням існуючих актів щодо Криму і Севастополю, інакше можна буде зіткнутися з проблемою правового вакууму. При цьому важливо включення в законопроект ініціатив жителів окупованих Криму і Донбасу, оскільки раніше вони могли брати участь в такому процесі лише в обмеженому порядку.

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"Крім того, деякі категорії осіб, безпосередньо пов'язаних з законопроектом, в основному проживають в східних областях України і в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь могли мати досить обмежену можливість брати участь в цих консультаціях. Вкрай важливо залучати ці категорії в наступні обговорення, що стосуються як реалізації законопроекту, так і ухвалення будь-яких інших юридичних актів, що доповнюють цей законопроект", - йдеться у заяві.

"Історичні визначення"

У "Венеціанці" стурбовані тим, що в законопроекті, згідно з точкою зору комісії, вказано вектор на визначення "конкретного історичного оповідання про минуле, виключаючи, таким чином, різні оповідання".

"Зниження гостроти конфлікту" до конфронтації Росії та України

На думку юристів Венеціанської комісії, в документі є терміни, які не завжди збігаються з термінологією, визначеною в міжнародному публічному праві. Йдеться про терміни "перехідний період" і "правосуддя перехідного періоду". Такі визначення звужують гостроту конфронтації в Україні до міждержавного конфлікту двох країн - Росії та України. Крім цього, ініціативи перехідного періоду пов'язані тільки з подоланням агресії російської держави.Читайте такжеП'ять хвилин, один дзвінок - Крим з Донбасом в Україні: у Зеленського різко звернулися до Путіна і РФ

"Ці визначення мають досить вузьку концепцію, і вони приймають односторонній підхід до перехідного періоду. По-перше, вони знижують гостроту конфлікту в Україні до його міждержавного виміру, тобто до участі Російської Федерації. По-друге, заходи правосуддя перехідного періоду обмежуються подоланням наслідків порушення прав людини, "викликаних збройною агресією Російської Федерації проти України", - зробили висновок в комісії.

У "Венеціанці" підкреслили, що міжнародні правові стандарти визначають правосуддя перехідного періоду в якості повноцінної концепції, що передбачає розгляд всіх злочинів і порушень прав людини, що здійснюються всіма сторонами збройної конфронтації.

Законопроект про перехідний період у Криму і на Донбасі

Текст законопроекту про перехідному періоді у Криму та окремих районах Донбасу з'явився 17 серпня. У документі фіксується статус Росії як держави-агресора, визначаються деталі перехідного періоду, і роз'яснюються питання власності, виборів і амністії.

Зокрема, під амністію можуть потрапити особи, які брали участь у діяльності незаконних збройних формувань або адміністрацій, але не скоювали злочинів. Амністії не буде для тих осіб, які причетні до злочинної діяльності у складі незаконних військових підрозділів.

20 серпня російський президент Володимир Путін заявив, що ухвалення Верховною Радою законопроекту, що передбачає перехідний період на Донбасі, буде сприйнято Москвою у якості одностороннього виходу України з Мінських угод.

Віцепрем'єр, міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков 1 жовтня сказав, що Кабмін вже працює над підготовкою законодавчої ініціативи, у якій будуть прописані процедури амністії на Донбасі і визнання офіційним Києвом низки документів.