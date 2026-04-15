'Найбільше пишаюся': Венс обурив заявою про припинення допомоги Україні

Венс наголосив, що США не купуватимуть зброю та не будуть відправляти її Україні.

Венс висловився про допомогу Україні

Головне:

Венс пишається, що США припинили фінансування війни в Україні

На його думку, фінансування України недоцільне

Він також назвав допомогу Україні "бізнесом"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що дуже пишається тим, що адміністрація Білого дому припинила фінансування війни в Україні. Про це американський посадовець висловився під час виступу в Університеті Джорджії.

Він згадав про Україну, коли розповідав про зустрічі з американцем українського походження під час виборчої кампанії.

За його словами, під час зустрічі чоловік наголошував на тому, що США повинні підтримувати Україну.

Однак, віцепрезидент зауважив, що особисто він і тоді, і зараз переконаний, мовляв, фінансування України недоцільне.

"Чесно кажучи, це одне з тих рішень, якими найбільше пишаюся в нашій адміністрації. Ми сказали Європі: "Якщо хочете купувати зброю — будь ласка, але США не купуватимуть зброю та не будуть відправляти її Україні". Ми просто вийшли із цього бізнесу. І це дуже добре", - додав Венс.

Позиція США щодо допомоги Україні Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп раніше заявляв, що Вашингтон не зобов'язаний допомагати Україні. За його словами, експрезидент Джо Байден робив це, тому що його нібито обдурили. Він також підкреслив, що Україна знаходиться за тисячі миль і розділена з США океаном, але він продовжує працювати над українським питанням спільно з НАТО.

Як повідомляв Главред, міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що Бельгія та Іспанія у 2026 році нададуть Україні по 1 млрд євро оборонної допомоги. Окрім фінансової підтримки, Україна також отримає додаткові винищувачі F-16 та запчастини до них.

Держсекретар США Марко Рубіо говорив, що Вашингтон може направити зброю, яка була призначена для України, на проведення операцій на Близькому Сході.

Крім того, видання Bloomberg писало, що допомога Україні з пакету в розмірі 8,1 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду під загрозою. Причиною цього є те, що у Верховній Раді затримують відповідні рішення.

Про персону: Джей Ді Венс Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. 50-й віцепрезидент США, член Республіканської партії США. Відомий як письменник, фінансист, коментатор, політик, корпоративний юрист.

