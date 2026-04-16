Зеленський емоційно відреагував на масовану атаку РФ і дорікнув партнерам

Президент дав доручення командувачу Повітряних сил щодо посилення ППО.

Зеленський емоційно відреагував на масований удар РФ

Ключові тези Зеленського:

Для атаки по Україні РФ використала майже 700 дронів і ракети

Є загиблі та близько 100 поранених

Тиск і санкції прот Росії мають посилюватися

Масована атака Росії у ніч на 16 квітня доводить необхідність посилення тиску на агресора та виключає будь-яке пом’якшення санкцій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Росія робить ставку на війну, і саме такою має бути відповідь – потрібно захищати життя всіма силами й потрібно тиснути заради миру теж усіма силами. Я вдячний тим у світі, хто працює з нами так і хто допомагає Україні вчасно, повноцінно та відчуваючи, що кожен прояв підтримки справді має значення для порятунку людей", - заявив він.

За словами глави держави, протягом дня, вечора та ночі російські війська застосували майже 700 дронів, а також 19 балістичних і крилаті ракети. Більшість ударів балістикою була спрямована на Київ. Українські сили ППО знищили 636 безпілотників і частину ракет, однак уникнути влучань не вдалося.

"Є влучання та пошкодження звичайних будинків. На жаль, є загиблі в Одесі, Києві та Дніпрі. Серед загиблих – хлопчик, 12 років йому було. Мої співчуття рідним та близьким… Станом на цей час відомо і про 100 поранених через одну цю російську масовану атаку. Жодної нормалізації такої Росії бути не може. Тиск на Росію повинен працювати", - додав Зеленський.

Президент подякував Німеччині, Норвегії та Італії за нові домовленості щодо ППО, а також відзначив роботу з Нідерландами. Проте Зеленський прямо зауважив, що багато політичних обіцянок партнерів, озвучених у форматі "Рамштайн", досі залишаються на папері.

Президент також доручив командувачу Повітряних сил вийти на прямий зв'язок із партнерами, які раніше гарантували постачання ракет для систем Patriot та інших комплексів.

"Очікую на доповідь за результатами", - підсумував Зеленський.

В чому особливість атаки - думка речника ПС Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі Київ24, що російські війська цатакували у дві хвилі - спершу крилатими, а згодом балістичними, більшість із яких була спрямована на Київ. За його словами, загалом ворог застосував 19 балістичних ракет, із яких 8 вдалося перехопити. "Це серйозний результат, але, звісно, хотілося б збивати більше. Проте для цього нам банально потрібно мати чим", - додав Ігнат. Він зазначив, що особливістю атаки стало масоване використання балістики саме під час другої хвилі. Усі удари ворог супроводжував масовим запуском ударних дронів.

Масована атака по Україні в ніч на 16 квітня - що відомо

Як повідомляв Главред, 15 квітня в Росії зафіксували виліт стратегічної авіації, що могло свідчити про підготовку ракетного удару. За попередніми даними, з авіабази "Оленя" піднялися чотири літаки Ту-95МС.

У Києві цієї ж ночі пролунали вибухи. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони. Там пошкоджено житлові будинки, офісні приміщення, автомобілі, виникли пожежі.

Також під ударами опинилися Одеса, Харків, Дніпро та Черкаси. В Одесі — щонайменше 8 загиблих і 16 постраждалих. У Дніпрі є жертви та десятки поранених, у Харкові — влучання в житлових районах.

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

