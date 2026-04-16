Нова спроба "скинути" Трампа: до Конгресу США подали резолюцію про імпічмент

Дар'я Пшеничник
16 квітня 2026, 10:03
Автори документа заявляють, що дії політика мають ознаки серйозних порушень конституційних обов’язків і можуть кваліфікуватися як зловживання владою.
Американські законодавці внесли до Конгресу резолюцію про імпічмент Трампа / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Головне з новини:

  • Конгрес США розглядає нову резолюцію імпічменту
  • Трампу закидають 13 серйозних порушень

У Палаті представників США зареєстрували нову резолюцію про імпічмент президента Дональда Трампа, у якій викладено 13 пунктів звинувачень.

відео дня

Документ уже оприлюднений на офіційному сайті Конгресу й має стати підставою для початку формальної дискусії щодо можливого порушення президентом конституційних обов’язків.

У тексті зазначено: "Резолюція є важливим документом для початку дискусії про нашу Конституцію та стан нашого уряду".

Хто ініціював процедуру

Резолюцію подали демократичні конгресмени Джон Ларсон (Коннектикут), Стів Коен (Теннессі) та Бонні Вотсон Коулман (Нью-Джерсі). До підготовки документа також долучилися правозахисники Ральф Нейдер і Брюс Фейн - відомі критики президентських повноважень у питаннях війни та національної безпеки.

У чому саме звинувачують Трампа

Автори резолюції стверджують, що дії президента мають ознаки системного зловживання владою та можуть свідчити про порушення як внутрішніх законів, так і міжнародних норм. На їхню думку, йдеться не про окремі рішення, а про послідовну модель поведінки, яка суперечить інтересам держави.

Серед ключових претензій:

  • зовнішньополітичні кроки, які, на думку ініціаторів, могли створити ризики для міжнародної безпеки;
  • можливе незаконне застосування сили за межами США;
  • дії, що стосуються політики щодо Венесуели, включно з економічним тиском та обмежувальними заходами.

13 пунктів звинувачень

У резолюції перелічено такі можливі порушення:

  1. Воєнні повноваження - убивства - піратство
  2. Мілітаризація правоохоронців
  3. Неконституційні затримання та депортації
  4. Переслідування за свободу слова
  5. Зловживання правом помилування
  6. Позбавлення фінансування соцпрограм
  7. Узурпація бюджетних повноважень Конгресу
  8. Таємне управління державою
  9. Викривлення роботи правоохоронних органів
  10. Ігнорування законів
  11. Порушення 14-ї поправки
  12. Надумані підстави для надзвичайного стану
  13. Порушення положень про винагороди

У документі наголошується, що сукупність цих пунктів є підставою для офіційного розгляду питання імпічменту.

Що далі

Резолюція має пройти стандартні парламентські процедури - передусім розгляд у профільному комітеті. Лише після цього стане зрозуміло, чи отримає ініціатива достатню підтримку для подальшого руху в Конгресі.

Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Як писав раніше Главред, Пентагон посилює секретне планування можливих операцій, пов'язаних з Кубою, на тлі зростаючої напруженості у відносинах між Вашингтоном і Гаваною.

За інформацією видання USA Today, Пентагон отримав вказівку активізувати розробку різних сценаріїв на випадок потенційного розвитку ситуації на острові, якщо відповідне рішення ухвалить президент Дональд Трамп. При цьому йдеться не про безпосередню підготовку до військової операції, а про опрацювання можливих варіантів реагування, включаючи силові заходи.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що ухвалив рішення повністю відкрити Ормузьку протоку для міжнародного судноплавства. Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social, підкресливши, що такий крок має глобальне значення.

Напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що дуже пишається тим, що адміністрація Білого дому припинила фінансування війни в Україні.

Він згадав про Україну під час виступу в Університеті Джорджії, коли розповідав про зустрічі з американцем українського походження під час виборчої кампанії.

Вас може зацікавити:

Перший імпічмент Дональда Трампа

У вересні 2019 року Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, яка відбулася 25 липня і стала приводом для початку процедури імпічменту глави США.

Трампа звинувачували в тому, що він тиснув на Зеленського з метою отримати компромат на свого суперника на майбутніх виборах президента США, кандидата від демократів Джозефа Байдена. В обмін він нібито пропонував відновити фінансову допомогу з боку Вашингтона, заморожену за кілька днів до телефонної розмови.

Після скандалу, який виник навколо телефонної розмови, Зеленський назвав єдину людину, яка може на нього тиснути.

"На мене ніхто не може тиснути, тому що я - президент незалежної України. На мене може тиснути лише одна людина. На мене може тиснути лише мій син. Йому 6 років", - сказав Зеленський журналістам на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

25 вересня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що Конгрес ініціює процедуру імпічменту американського президента Дональда Трампа через скандал за участю України.

У 2019 році Трампа звинувачували за двома статтями - зловживання владою та перешкоджання розслідуванню Конгресу. Однак у лютому 2020 року Сенат контролювали "республіканці", тому він зберіг свою посаду. Трампа виправдали за обома статтями.

