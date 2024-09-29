У Трампа несподівано накинулися на Зеленського після його візиту до США

Американський політик Джей Ді Венс почав свою промову з критики Володимира Зеленського.

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У Дональда Трампа знову критикують Володимира Зеленського / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Кандидат на пост віцепрезидента США, соратник колишнього президента Дональда Трампа на виборах, сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс розкритикував президента України Володимира Зеленського під час передвиборчого мітингу в Пенсільванії.

Одразу після зустрічі Трампа із Зеленським, Джей Ді Венс розкритикував українського президента в суботу під час передвиборчої кампанії в Пенсільванії, повідомляє The New York Times.

Американський політик почав свою промову з критики Зеленського за те, що він відвідав завод із виробництва боєприпасів у Скрентоні разом із губернатором штату, демократом Джошем Шапіро.

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"Він приїхав на передвиборчу кампанію з демократичним керівництвом цієї країни. Ми витратили 200 мільярдів доларів на Україну. Знаєте, що я хотів би, щоб Зеленський зробив, коли приїде до Сполучених Штатів Америки? Подякував би жителям Пенсільванії і всім іншим", - не вгамовувався соратник Трампа.

Водночас видання зазначає, що Зеленський насправді так і зробив - використав свій візит на завод, щоб подякувати Сполученим Штатам за підтримку, а також подякувати робітникам у Скрентоні за виробництво артилерійських снарядів для підтримки України.

Журналісти нагадують про те, що Зеленський сказав 400 робітникам, які виготовляють снаряди для підтримки військових зусиль, що вони "врятували мільйони українців". У повідомленні в соціальних мережах він додав, що "саме в таких місцях, як це, можна по-справжньому відчути, що демократичний світ може перемогти".

Хто такий Джей Ді Венс Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року. 15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року.

У разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року Венс стане наймолодшим віцепрезидентом із часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів 2028 року. Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії. Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу. Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року. У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський провів зустріч із кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Трамп охарактеризував цю зустріч як "добрий знак" і наголосив на своїй готовності співпрацювати з демократами для завершення війни в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп несподівано почав розхвалювати Зеленського і заявив, що має добрі стосунки з ним. Водночас він згадав, що має "дуже хороші стосунки" і з лідером Росії Володимиром Путіним.

Як повідомлялося раніше, після зустрічі із Зеленським Трамп заявив, що для завершення війни необхідно укласти справедливу угоду в належний час. На запитання про те, якою має бути така угода, він відповів, що поки що зарано про це говорити, але він і Зеленський мають свої ідеї.

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