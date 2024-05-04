Трамп має 'мирний план' для України: у The Telegraph з'ясували, чому його не розкриватимуть

Колишній президент США Дональд Трамп, який планує знову балотуватися на пост президента, розробив детальний план мирного завершення війни в Україні. Проте до виборів політик не збирається розкривати його. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерело, близьке до Трампа.
"План є, але він не збирається обговорювати його з кабельними новинними мережами, тому що тоді ви втрачаєте всі важелі впливу", - зазначив співрозмовник видання.
За його словами, під час виборчої кампанії Трамп акцентуватиме на існуванні "мирного плану". Так кандидат у президенти США намагатиметься залучити американських виборців, які сподіваються на мир.
Співрозмовник видання також додав, що Трамп буде підкреслювати, що він зупинить "вбивство". Меседж експрезидента США, як зазначили у виданні, схожий на "наклейку на бампері": "Трамп припинить вбивство".
Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
Мирний план Трампа - що відомо
Нагадаємо, для завершення війни Росії проти України "за 24 години" Київ має віддати країні-агресору окуповані Крим і Донбас. Така концепція міститься в плані експрезидента США Дональда Трампа, про який повідомляє The Washington Post.
Також відповідаючи на питання про те, що Трамп нібито планує примусити Україну до територіальних поступок в обмін на мир із Росією, президент Зеленський зазначив, що він не вірить чуткам, але готовий обговорити будь-який мирний план, який представить сам Трамп. Президент України підкреслив, що ймовірний мир із Росією не може базуватися на обіцянках Путіна, оскільки йому не можна вірити.
Як повідомляв Главред, слова Дональда Трампа про те, що він може домовитися з очільником Кремля Володимиром Путіним про "мир за 24 години" або про реалізацію так званої концепції "мир в обмін на території", є передвиборчою риторикою. Про це заявив американський політтехнолог, республіканець Стівен Мур.
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