Трамп погрожує припинити допомагати Україні і висунув свою умову

Експрезидент США хоче, щоб Європа збільшила розмір допомоги Україні.

https://glavred.net/politics/tramp-ugrozhaet-prekratit-pomogat-ukraine-i-vydvinul-svoe-uslovie-10561670.html Посилання скопійоване

Трамп погрожує припинити допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/DonaldTrump

Колишній президент США Дональд Трамп погрожує припинити давати Україні гроші на військову допомогу, якщо Європа не збільшить розмір своєї допомоги. Про це він заявив в інтерв'ю журналу Time.

Він акцентує на тому, що Росія може завдати більше шкоди Європі, ніж США.

"Я не даватиму (гроші Україні - ред.), якщо Європа не почне зрівнювати рахунок (виділеної допомоги - ред.). Якщо Європа не збирається платити, чому ми повинні платити? ... На них (європейців - ред.) набагато більше вплинула (ця війна - ред.). Між нами існує океан. Між ними (Європою та Україною - ред.) цього немає", - сказав Трамп.

відео дня

Військова допомога Україні від США – останні новини

23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Пакет нової допомоги надішлють Україні впродовж кількох годин.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

У Пентагоні сказали, коли Україна отримає перші F-16. Україна отримає більше ескадрильї подарованих літаків F-16, які будуть прибувати разом з пілотами та обслуговуючим персоналом.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред