Трамп погрожує припинити допомагати Україні і висунув свою умову

Колишній президент США Дональд Трамп погрожує припинити давати Україні гроші на військову допомогу, якщо Європа не збільшить розмір своєї допомоги. Про це він заявив в інтерв'ю журналу Time.
Він акцентує на тому, що Росія може завдати більше шкоди Європі, ніж США.
"Я не даватиму (гроші Україні - ред.), якщо Європа не почне зрівнювати рахунок (виділеної допомоги - ред.). Якщо Європа не збирається платити, чому ми повинні платити? ... На них (європейців - ред.) набагато більше вплинула (ця війна - ред.). Між нами існує океан. Між ними (Європою та Україною - ред.) цього немає", - сказав Трамп.
Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
Військова допомога Україні від США – останні новини
23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.
24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Пакет нової допомоги надішлють Україні впродовж кількох годин.
Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.
У Пентагоні сказали, коли Україна отримає перші F-16. Україна отримає більше ескадрильї подарованих літаків F-16, які будуть прибувати разом з пілотами та обслуговуючим персоналом.
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