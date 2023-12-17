Коли Конгрес США ухвалить допомогу Україні: експерт розкрив два варіанти подій

В інтерв'ю Главреду військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, коли Конгрес США зможе ухвалити допомогу Україні.
Військовий експерт заявив, що можна розглядати два варіанти розвитку подій.
"Перший - Демократична і Республіканська партії ухвалять законопроєкт вже найближчим часом. Орієнтовно наприкінці грудня або у січні. Це для нас буде найкращим сценарієм. Другий - законопроєкт не буде ухвалений ані найближчим часом, ані у середньостроковій перспективі. Це найгірший сценарій", - пояснив експерт.
Коваленко вважає, що завжди треба розглядати різні сценарії, але другий варіант розвитку подій неможливий, тому що ініціатива є невід'ємною складовою американського бюджету. До того ж Україну підтримує більшість республіканців. Проти - лише трампісти, але вони не є більшістю. Попри те, що Дональд Трамп - основний кандидат на посаду президента США від республіканців, більшість членів партії його ідеї не підтримує.
"Нагадаю, що коли Трампа в 2016 році обрали президентом США, багато хто говорив про завершення підтримки американцями України. Втім, під час каденції Трампа постачань зброї стало більше, ніж за президентства Барака Обами. Це пов'язано з тим, що не президент "танцює" зовнішню політику країни, а його оточення, яке визначає внутрішній і міжнародний політичний курс, а також дії самого глави держави", - додав він.
Коваленко пояснив, що Трамп, незважаючи на особисте лояльне ставлення до Путіна і Росії, у багатьох своїх діях був обмежений. І зараз ситуація аналогічна: з одного боку, Трамп демонструє лояльність до Кремля, а з іншого - більшість республіканців є русофобами. Причому не толерантними русофобами, а саме яструбами.
"У своїй зовнішній політиці США завжди орієнтувалися на підтримку Ізраїлю і Тайваня. Вони є основними зовнішньополітичними партнерами Вашингтона. Більшість республіканців за Україну. І я не думаю, що республіканці будуть нехтувати інтересами своєї держави через якийсь паркан на кордоні з Мексикою. Зараз вони намагаються це робити, доки триває політичний процес. Але державні інтереси США завжди домінували над політикою", - додав він.
Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко зробив прогноз щодо термінів війни:
Нагадаємо, що Олександр Коваленко розповів, якою буде політика США щодо НАТО, якщо президентом стане Трамп. Коли минулого разу Трамп став президентом США, Україна почала отримувати новітнє озброєння.
Яку допомогу Україна отримає у 2024 році від США. Європа наразі активно апелює до Конгресу. Борель, розуміючи критичну ситуацію в Конгресі, заявив, що Україні буде дуже складно без допомоги.
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