'У РФ ще вдосталь гарматного м'яса': Воллес вважає, що Москва ще дуже далека від того, щоб здатися

Воллес каже, що не треба недооцінювати Москву / Фото gov.uk/government

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що звільнення Херсона від окупантів – важлива подія. Водночас він наголосив, що Росія має ще вдосталь ресурсів, а тому не збирається здаватися у війні проти України.

Як пише Sky News, Воллес сказав, що "Україна повернула один важливий населений пункт із багатьох, які Росії вдалося захопити ще у березні", і що це "демонструє чудові можливості України".

Водночас він вважає, що Росія ще далека від того, щоб здатися. На його думку, важливо не недооцінювати Москву. Також Воллес підкреслив, що, у РФ є ще багато "гарматного м'яса", яке вона може використати на війні.

"Ніколи не можна недооцінювати Росію. Історія нагадає вам, що Росія може бути жорстокою по відношенню до своїх. І якщо їм знадобиться більше гарматного м'яса, вони це зроблять", - зазначив міністр.

Воллес також додав, що Україна сама має вирішити, за яких обставин вона буде готова вести діалог з Росією, адже повернення Херсона не має ніякого стосунку до переговорів.

"Не варто дякувати злодію за те, що його змушують повернути вкрадене", - резюмував міністр.

Армія України увійшла до Херсона

Сили оборони України 11 листопада увійшли до окупованого Росією Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Люди з радістю і щастям зустрічали українських захисників. У ЗСУ заявили, що в Херсоні йде важка військова робота, яку підтримують місцеві жителі.

У Головному управлінні розвідки підтвердили – Херсон повертається під контроль України, армія вже в місті. Війська РФ попередили про те, що шляхи виходу з міста під вогневим контролем ЗСУ. Щоб уникнути загибелі, російським окупантам слід негайно здаватися.

Водночас у президента РФ Володимира Путіна у День визволення Херсона від російських окупантів був "насичений день". Про здачу міста, яке він нібито анексував наприкінці вересня, не було ані слова. Замість будь-яких пропагандистських згадок він вирішив поспілкуватися з президентом ЦАР.

А днями Путін відвідав музей на Красній площі, присвячений історії оборони Москви. Чому Путін за декілька днів до звільнення Херсона від російської окупації відправився в цей музей, в Кремлі не повідомляють.

Більше новин про звільнення Херсона: