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Путін проганяє війська через "м'ясорубку": його стратегія нагадує радянську - Воллес

29 липня 2022, 12:25

Армія РФ діє приблизно на 40-50% боєздатності.

Путін проганяє війська через 'м'ясорубку': його стратегія нагадує радянську - Воллес
Путін проганяє свою армію через "м'ясорубку" / Фото УНІАН

Стратегія російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України нагадує прогін армії РФ "через м'ясорубку". Ситуація, у якій перебувають російські окупанти, дуже складна. Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес, повідомляє BBC Today.

Він додав, що Росія не досягла своїх "основних цілей", що призвело до величезних втрат і жертв. Воллес переконаний, що РФ не зможе окупувати всю Україну.

"Путін не змінив свого бажання окупувати всю Україну, взяти Київ і Одесу, але його армія фактично паралізована величезними втратами. Понад 25 тисяч загиблих. Може, удвічі більше поранених", - сказав Бен Воллес.

Тактика "м'ясорубки", на думку міністра, повторює радянську стратегію, коли "масивна російська м'ясорубка рухається дуже повільно на кілька метрів (не миль!) на добу, в деяких місцях". При цьому, у цю "м'ясорубку" Путін кидає представників нацменшин з найбідніших районів РФ.

За даними Британії, нині армія РФ "діє приблизно на 40-50% боєздатності".

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Війна Росії проти України

Глава МЗС РФ Сергій Лавров раніше заявив, що Москва, мовляв, зібралася розширити географію своєї війни проти України і на південь країни. Зокрема, він назвав Херсонську та Запорізьку області. При цьому він пригрозив, мовляв, просуванням окупантів і на інші території у тому випадку, якщо Захід продовжуватиме постачати Києву далекобійну артилерію.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що президент України Володимир Зеленський поставив ЗСУ завдання звільнити всі українські території, які знаходяться під російською окупацією. За його словами, терміни, способи та етапи виконання завдання визначатимуть військові на чолі з Верховним головнокомандувачем військ Зеленським.

У розвідці Міноборони Великобританії заявили, що контрнаступ ЗСУ у Херсонській області в повному розпалі. Згідно з даними фахівців, російські війська на західному березі Дніпра опинилися в дуже вразливій ситуації. Втрата Херсона стане серйозним ударом по військовій пропаганді РФ.

Інші новини:

війна в Україні Британия російське вторгнення
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