У Путіна зібралися відмовитися від SWIFT і шукають "допомоги" у Китаю та Туреччини

У Росії нібито готові відмовитися від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT / Колаж Reuters, УНІАН

Уряд Росії працює над повною відмовою від міжнародної системи платежів SWIFT. У Кремлі вважають, що, мовляв, необхідності в ній у країни не буде. У пошуках альтернатив Москва збирається провести співпрацювати з Туреччиною та Китаєм.

Як повідомляє Медуза, помічник глави РФ Максим Орєшкін заявив, що, мовляв, відмова від SWIFT наразі є ключовим завданням російської держави. За його словами, Москва шукає можливості сформувати "комфортну зовнішню економічну діяльність".читайте такожПутін раптово "прозрів": він визнав вплив санкцій на РФ і відчитав чиновників "за байдужість"

"Зі SWIFT дуже просто: ми зробимо так, що в ньому необхідності не буде. Вже я про це сказав, це насправді ключове наразі завдання. Ми зараз концентруємося на тому, щоб зробити максимально комфортною зовнішню економічну діяльність", - говорить чиновник.

Також він підкреслив, що вже наступного тижня влада держави-агресора збирається провести зустріч з представниками Туреччини, щоб обговорити, "як налаштовувати платежі". Нібито "інноваційні ідеї, які можуть кардинально змінити ситуацію", обговорюються і з Китаєм.

Захід не відключає від SWIFT чотири банки РФ

Чотири з десятка фінансових установ, які обслуговують військово-промисловий комплекс Росії, досі не відключені від SWIFT за військове вторгнення в Україну. Зокрема, це Газпромбанк, Банк Санкт-Петербург, Всеросійський Банк розвитку регіонів і Далекосхідний банк.

Банки працюють з державним оборонним замовленням, кредитами і видають зарплату російським військовим. Вони вважаються стратегічними банківськими установами для уряду РФ.

Разом з тим зі SWIFT-платежами вже не можуть працювати Сбербанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Росія та ВТБ.

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