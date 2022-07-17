УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Путіна зібралися відмовитися від SWIFT і шукають "допомоги" у Китаю та Туреччини

17 липня 2022, 12:37

Країна-агресор шукає, мовляв,"інноваційні ідеї" для "кардинальної зміни ситуації".

Росія SWIFT
У Росії нібито готові відмовитися від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT / Колаж Reuters, УНІАН

Уряд Росії працює над повною відмовою від міжнародної системи платежів SWIFT. У Кремлі вважають, що, мовляв, необхідності в ній у країни не буде. У пошуках альтернатив Москва збирається провести співпрацювати з Туреччиною та Китаєм.

Як повідомляє Медуза, помічник глави РФ Максим Орєшкін заявив, що, мовляв, відмова від SWIFT наразі є ключовим завданням російської держави. За його словами, Москва шукає можливості сформувати "комфортну зовнішню економічну діяльність".читайте такожПутін раптово "прозрів": він визнав вплив санкцій на РФ і відчитав чиновників "за байдужість"

"Зі SWIFT дуже просто: ми зробимо так, що в ньому необхідності не буде. Вже я про це сказав, це насправді ключове наразі завдання. Ми зараз концентруємося на тому, щоб зробити максимально комфортною зовнішню економічну діяльність", - говорить чиновник.

Також він підкреслив, що вже наступного тижня влада держави-агресора збирається провести зустріч з представниками Туреччини, щоб обговорити, "як налаштовувати платежі". Нібито "інноваційні ідеї, які можуть кардинально змінити ситуацію", обговорюються і з Китаєм.

Захід не відключає від SWIFT чотири банки РФ

Чотири з десятка фінансових установ, які обслуговують військово-промисловий комплекс Росії, досі не відключені від SWIFT за військове вторгнення в Україну. Зокрема, це Газпромбанк, Банк Санкт-Петербург, Всеросійський Банк розвитку регіонів і Далекосхідний банк.

Банки працюють з державним оборонним замовленням, кредитами і видають зарплату російським військовим. Вони вважаються стратегічними банківськими установами для уряду РФ.

Разом з тим зі SWIFT-платежами вже не можуть працювати Сбербанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Росія та ВТБ.

Дивіться відео ТСН - як санкції Заходу вплинули на Росію

Главред рекомендує:

новини Росії SWIFT Кремль новини Китаю новини Туреччини
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:22

Британія готова воювати з Росією, якщо вона нападе на країну НАТО – командувач британських ВПС

13:00

Гороскоп на завтра 18 липня 2022: Скорпіонам - підказки долі, Водоліям - помилки, Рибам - несподівані подіїВідео

12:37

У Путіна зібралися відмовитися від SWIFT і шукають "допомоги" у Китаю та ТуреччиниВідео

12:35

"Скласти зброю" і "прийняти ворога з добром": студентку вигнали з університету за скандальний допис

12:16

Ексначальник СБУ в Криму виявився зрадником: підло "зливав" Кремлю таємну держінформаціюВідео

Реклама
11:52

На Херсонщині близько 12-15 тис. військ РФ: ворог здасться ще до початку контратаки ЗСУ – АрестовичВідео

10:59

Готуються до контрнаступу ЗСУ: окупанти зміцнюють свою оборону на півдні - розвідкаВідео

10:58

У Греції розбився вантажний літак Ан-12 з небезпечним вантажем: загинули 8 українцівВідео

10:32

У РФ "анонсували" удари по навчальних закладах: під серйозною загрозою чотири містаВідео

10:19

ЗСУ дали доброго прочухана армії Путіна, у РФ немає сил напасти на Польщу чи Литву - польський генерал

09:40

Поверне до життя квітку, що гине: як приготувати супер настоянку для всіх кімнатних рослин

09:22

Україну накривають грозові дощі: в яких регіонах очікувати негодиВідео

08:57

Путін наказав захопити всю Харківську область - Інститут вивчення війниВідео

08:47

День металурга 2022: потужні привітання для рідних і колег, картинки та листівки

08:46

Гороскоп на сьогодні 17 липня 2022: Дівам - гроші, Стрільцям - пророчі сни, Козерогам - випробуванняВідео

08:40

ЗСУ "підсмажили" окупантів: були знищені склад, база та казармиВідео

08:30

Очищення жовчного міхура вдома народними засобами: ТОП-5 перевірених способівВідео

08:25

ISW: У РФ командування війною опинилося під загрозою - не можуть вирішити, хто з генералів головнішийВідео

08:16

Ніколи не кажи "ніколи", або Чому Україна поки не стріляє по РосіїПогляд

07:35

"Мстяться за зруйнований штаб": окупанти завдали по Миколаєву ракетного ударуВідео

Реклама
07:30

Користь і шкідливість капусти: кому не можна її їсти, а деяким вона допоможе як лікиВідео

06:24

Росія мститься Україні: чому ракетні удари можуть збільшитисяПогляд

06:10

Найсмачніша та неймовірно хрустка квашена капуста: простий рецептВідео

06:00

ЗСУ не переламали хід війни: РФ тисне на Донбасі, а Захід зволікає зі зброєю – генерал РоманенкоВідео

04:30

Дика спека +38º: українці дізналися терміни атаки африканського пеклаВідео

04:04

Найкрасивішій жінці світу зраджує чоловік - Емілі Ратаковскі розлучається

03:36

"Совок" головного мозку: м'ясиста Наташа Корольова начепила піонерську символіку з власним обличчямВідео

03:05

Здоровий глузд проти прикмет і забобонів: як правильно дарувати годинник

02:48

Це хлопчик: Наталя Могилевська порадувала фанатів поповненням у родині

02:45

"Фінал війни буде однозначним": дипломат пояснив, коли Україна розчавить армію РФВідео

02:10

Україну чекає погодна аномалія: синоптик дав прогноз на серпеньВідео

00:51

Прикмети на 17 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:40

Брітні Спірс вперше за довгий час переспівала свій найкращий хіт - як звучить співачка без фонограмиВідео

16 липня, субота
23:50

У Зеленського відповіли на погрози Італії через постачання військової допомоги УкраїніВідео

23:18

В Україні рекордно злетіла вартість цукру: що буде з ціною даліВідео

23:04

Окупанти зазнають значних втрат: у росіян не виходить повністю захопити Луганську областьВідео

23:02

Удари HIMARS і "штурм": в ОП розкрили сценарій звільнення півдня УкраїниВідео

22:35

Зрадник "зливав" дані РФ: затримано ексначальника кримського главку СБУВідео

22:35

Надя Дорофєєва в білосніжному вбранні оголила плечі на багатотисячну аудиторію

22:13

Зеленський різко попередив українців про фейки з Росії і "масові ракетні удари"Відео

Реклама
22:02

Бійці ЗСУ ліквідували командира штурмової роти "елітних" військ РФВідео

21:33

Ворог отримав по зубах під Бахмутом: ЗСУ "перемололи" диверсантів РФВідео

21:30

Окупанти атакували "Іскандерами" Покровськ і повністю знищили село: багато загиблихВідео

21:14

Потап показав, як виглядає після паралічу обличчяВідео

20:55

"Загроза є": у розвідці не виключили нову атаку РФ з БілорусіВідео

20:34

Зачистка передмістя Херсона: стало відомо про нове просування ЗСУВідео

20:28

Суд у Гаазі в жовтні перейде до розгляду справи про геноцид українців - МЗСВідео

20:10

Прикмети на 18 липня: які 3 речі потрібно зробити, щоб захистити сім'ю від бід і залучити грошіВідео

20:06

"Ти - саме літо!": 54-річна Кайлі Міноуг в божевільній міні-сукні засвітила стрункі ніжки

19:59

Нові ракети для HIMARS знищать логістику РФ: у Раді розкрили деталі постачання зі СШАВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти