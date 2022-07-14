США несподівано послабили санкції проти Росії

Міністерства фінансів (OFAC) видало генеральні ліцензії на транзакції з Росією.
Сполучені Штати Америки дозволили транзакції з Росією, які пов'язані з добривами та продовольством.
Як повідомляє Міністерство фінансів США, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) видало генеральні ліцензії на транзакції з Росією, пов'язані з продовольством, насінням, добривами, ліками та медичним обладнанням.
Дозволені транзакції на:
- виробництво, виготовлення, продаж або транспортування сільськогосподарських товарів, сільськогосподарського обладнання, ліків, виробів медичного призначення, запасних частин і комплектуючих до них або оновлення програмного забезпечення для медичних пристроїв
- профілактику, діагностику або лікування COVID-19 (включаючи дослідження або клінічні дослідження, пов'язані з COVID-19)
- поточні клінічних випробувань та інших медичних досліджень.
Крім того, США тимчасово дозволили проведення операцій з колишньою донькою "Газпрому" компанією Gazprom Germania і зняли санкції з дочірньої компанії "Альфа-Банку" в Казахстані (JSC Alfa Bank).
ЄС почав обговорювати сьомий пакет санкцій проти Росії
Посли країн-учасниць Європейського Союзу сьогодні, 14 липня 2022 року, почали обговорювати сьомий пакет санкцій проти Росії за війну проти України.
Сьомий пакет санкцій включатиме заборону на імпорт золота, на експорт високотехнологічних і фармацевтичних товарів подвійного призначення, обмеження цін на газ.
Крім того, в санкційні списки додадуть членів сімей російських олігархів.
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