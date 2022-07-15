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"Москва повинна платити високу ціну за свою агресію": ЄС продовжить жорсткі санкції проти РФ

15 липня 2022, 17:31

В ЄС пропонують посилити жорсткі санкції ЄС проти Кремля.

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Санкції ЄС проти РФ / Фото Reuters

Європейська комісія пропонує продовжити санкції проти Російської Федерації до початку 2023 року.

Як написала в Twitter президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, Москва повинна продовжувати платити високу ціну за свою агресію.

"Жорстока війна Росії проти України не слабшає. Тому ми пропонуємо сьогодні посилити наші жорсткі санкції ЄС проти Кремля, більш ефективно застосовувати їх і продовжити до січня 2023 року. Москва повинна продовжувати платити високу ціну за свою агресію", - зазначила вона.

ЄС почав обговорювати сьомий пакет санкцій проти Росії

Посли країн-учасниць Європейського Союзу сьогодні, 14 липня 2022 року, почали обговорювати сьомий пакет санкцій проти Росії за війну проти України.

Сьомий пакет санкцій включатиме заборону на імпорт золота, на експорт високотехнологічних і фармацевтичних товарів подвійного призначення, обмеження цін на газ.

Крім того, в санкційні списки додадуть членів сімей російських олігархів.

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