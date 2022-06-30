Чотири банки РФ, які працюють на війну проти України, не відключені від SWIFT - StateWatch

Стратегічний для Росії Газпромбанк досі не відключено від SWIFT / Колаж Reuters, ua.depositphotos.com

Чотири з десяти банків РФ, які обслуговують військово-промисловий комплекс країни-агресора, досі не відключені від міжнародної системи платежів SWIFT. Йдеться про такі фінансові установи, як Газпромбанк, Банк Санкт-Петербург, Всеросійський Банк розвитку регіонів і Далекосхідний банк. Вони обслуговують державне оборонне замовлення, кредити, і видають зарплати військовим. Банки вважаються стратегічними для уряду Росії.

У звіті аналітиків StateWatch йдеться про те, що 4 банки Росії, які обслуговують учасників Державного оборонного замовлення і надають банківський супровід, не відключені від SWIFT:

АТ Газпромбанк

ПАТ Банк Санкт-Петербург

АТ Всеросійський Банк розвитку регіонів

АТ Далекосхідний банк

Зокрема, Газпромбанк задіяно у виплаті зарплат військовим РФ, "бойових" виплатах, і закупівлі техніки для війни.

"Завдяки цьому вони мають стратегічне значення для уряду Росії. Наприклад, наразі через "Газпромбанк" Міноборони РФ виплачує заробітну плату і "бойові" виплати російським військовослужбовцям. Більше того, він є однією з фінансових установ, шляхом яких здійснюються закупівлі БПЛА, комплектуючих для військової техніки та засобів радіоелектронної розвідки для підрозділів 47 танкової дивізії", - наголошується в повідомленні.

Примітно, такі банки видають і кредити підприємствам сфери оборони. За деякий час уряд РФ компенсує їм ці кошти з державного бюджету.

Низка банків Росії продовжують працювати зі SWIFT / StateWatch

Крім того, є ще три банки, які обслуговують російський оборонний комплекс і не потрапили під санкції:

Промсвязьбанк

Далекосхідний банк

Санкт-Петербург

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Нагадаємо, глава російського ВТБ Андрій Костін попереджав Росію про швидкий дефолт за державним боргом у зв'язку з санкціями Заходу. Іноземні інвестори можуть об'єднатися, подати позов до суду і вимагати своїх грошей. У такому випадку російські компанії більше не зможуть брати кредити в західних країнах, а кредитування у Китаї буде дорожче.

Фінансист Максим Миронов вважає, що РФ зіткнеться з серйозною банківською кризою. Згідно з його прогнозами, у найближчі декілька місяців всі великі банківські установи стануть фактично банкрутами.

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