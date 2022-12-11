У Путіна вигадали, чому Росія повномасштабно напала на Україну

У Кремлі в черговий раз показали – Москва не зацікавлена в будь-яких реальних перемовинах, спрямованих на завершення війни Росії проти України.

Пєсков звинуватив Україну у невиконанні Мінських угод щодо Донбасу / Колаж УНІАН

Прессекретар директора країни-окупанта Росії Дмитро Пєсков заявив, Москва напала на Київ, мовляв, через "невиконання Мінських угод іншими їх учасниками". Також у своїй риториці він фактично продемонстрував, що агресор готується до тривалого протистояння із Заходом.

Як повідомляє ТАСС, він звинуватив Україну та інших учасників "Мінська" у нібито невиконанні угод, внаслідок чого Росія розв'язала повномасштабну війну.

"Невиконання Мінських угод іншими їх учасниками стало предтечею спеціальної військової операції", - сказав Пєсков.

Також він додав, що між Росією і Заходом – конфронтація, натякнувши, що Москва насправді ні з ким не збирається домовлятися.

"Відносини Росії і Заходу дійшли до стадії конфронтації, і далі жити доведеться в цих умовах. Країни Заходу не люблять і особливо не збираються любити Росію, але їй це і не потрібно", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Перемовини України та Росії

Президент Володимир Зеленський раніше знову підкреслив, що Україна не збирається вести перемовини з агресором Росією.

Москва прагне не до реального діалогу, а до отримання паузи на фронті для нового наступу. Тому Київ продовжує звільняти свої території військовим шляхом.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що ЗСУ продовжуватимуть свій контрнаступ і взимку. На його думку, не можна допустити, щоб Захід втомився від війни, інакше Росія скористається ситуацією і просуватиме тезу про діалог на своїх умовах.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Україну в небажанні вести перемовини з Росією. Про те, що Москва явно не налаштована на реальні діалог, а тільки прикривається політичним процесом, Пєсков нічого не сказав.

Дивіться відео ТСН - Путін заявив, що Мінські угоди більше не діють

Інші новини: