Зеленський приїхав на Донбас і потужно привітав українських захисників з Днем ЗСУ

Президент записав відеозвернення на в'їзді до прифронтового Слов'янська Донецької області.

Володимир Зеленський приїхав до прифронтового Слов'янська / Скріншот

У День Збройних сил України 6 грудня президент Володимир Зеленський приїхав на Донбас і привітав українських військовослужбовців зі святом.

"Я вітаю вас з великим святом – Днем ЗСУ. Сьогодні ми згадуємо всіх, хто віддав своє життя. Знайдіть сьогодні хвилину для хвилини мовчання", - заявив він в відеозверненні, записаному на в'їзді в Слов'янськ.

"285 днів ви захищаєте державу. Ми завжди будемо пам'ятати ваш подвиг", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що традиційно зустрічає цей день на передовій з нашими бійцями. "Ми пишаємося нашими сухопутними, повітряними силами, Військово-Морськими силами, силами спецоперацій, військовою розвідкою, десантно-штурмовими військами. Ми пишаємося всіма ЗСУ", - заявив Зеленський.

Він висловив упевненість, що "ми відзначатимемо день ЗСУ під мирним небом, на Майдані Незалежності".

"Ви захищаєте не тільки сам схід, але і всю нашу країну. Ми всі розуміємо, що на будь – якому з напрямків нашим ЗСУ складно, тому що вони борються-вже навіть не будемо говорити, з якою армією світу, але для нас вона точно остання. Але тим не менш, на сході найскладніше. Хочу вам подякувати за цю стійкість. Вважаю, що це обов'язок усіх українців – допомагати вам. І вони цього хочуть. Тому що ви форпост нашої незалежності", - підкреслив глава держави.

Президент також побажав військовим відзначити ще сотні річниць Збройних сил та міцного здоров'я самим воїнам та їхнім близьким.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський прибув у звільнений Збройними силами України Херсон. Він зробив заяву про те, що українські війська продовжують рухатися вперед для звільнення своїх територій і подякував НАТО та іноземним державам за підтримку.

Зеленський звернувся військовим ЗСУ і сказав, що армія України продовжує рухатися вперед і готова до миру.

Відзначимо, що нещодавно прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підкреслив, що Володимир Путін з часом приїде на Донбас - оскільки в Кремлі вважають ці території регіоном Росії.

"З часом це станеться [Путін приїде на Донбас −Главред], звичайно, це ж регіон Російської Федерації", — сказав він.

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