glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Колишні ватажки "ДНР" стали нападати на Путіна через нездатність військ РФ захопити Донбас - ISW

11 грудня 2022, 08:35
Директор країни-агресора РФ Володимир Путін може втратити підтримку прихильників війни серед спільноти бойовиків, вважають в Інституті вивчення війни.
Володимир Путін, російські військові
У Росії посилюються розбіжності між прихильниками війни і Путіним - ISW / сайт Кремля, Міноборони РФ

Колишні ватажки "ДНР" терористи Ігор Гіркін і Олександр Ходаковський розкритикували Володимира Путіна і його режим за нездатність російських окупантів реалізувати цілі війни Росії проти України на Донбасі. Ситуація може призвести до втрати підтримки Путіна серед військової спільноти. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW аналітики акцентували увагу на тому, що один з перших ватажків терористів "ДНР" Гіркін безпосередньо розкритикував Путіна за нездатність реалізувати одну з цілей нападу на Україну – мовляв, "захистити Донбас".

"Гіркін, зокрема, відреагував на те, що президент РФ охарактеризував хід "спецоперації" як "стабільний", та заявив, що тільки Путін і Міноборони Росії вважають війну успішною", - зазначили в Інституті.

Крім того, фахівці також відзначили риторику й іншого бойовика – Олександра Ходаковського. Той, у свою чергу, сказав, що тривале правління Путіним Росією "не було повністю успішним", згадав про корупцію в країні агресора і підкреслив -ситуацію не можна змінити лише усуненням з посади глави Генштабу Валерія Герасимова (офіційно його ще не звільнили).

Також Ходаковський звинуватив війська РФ у тому, що російські окупанти не вели контрбатарейний вогонь під час утримання окупованого Донецька.

Аналітики дійшли висновку, згідно з яким критика Гіркіна і Ходаковського на адресу Путіна може демонструвати серйозні розбіжності між прихильниками війни і Путіним.

"Критика Гіркіна і Ходаковського безпрецедентно пряма в порівнянні з їх попередніми нападками на Кремль. Ці відверті наступи на Путіна можуть відображати розбіжності між провоєнним співтовариством і президентом Росії. Вони давно попереджали Кремль про недоліки його військової кампанії, але згуртувалися навколо Путіна раніше, вірячи, що його війна - як мінімум - призведе до російської окупації Донбасу", - йдеться в повідомленні.

При цьому вони додали, що директор РФ Путін не дотримав своїх "обіцянок" щодо Донбасу і не досяг військових цілей у регіоні на локальному рівні.

"Умови, які Путін висуває для тривалої війни, можуть ще більше поставити під сумнів його зусилля заспокоїти постійно зростаючу спільноту міліблогерів, що представляють важливі націоналістичні фракції та інтереси", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, окупанти РФ продовжують спроби штурму Бахмута Донецької області і несуть великі втрати. За словами спікера Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого, росіяни на Бахмутському напрямку змінили тактику - вони створюють штурмові загони і намагаються просунутися до переднього краю української оборони. Сили оборони України реагують на такі зміни.

"Хочемо запевнити українців: ми бачимо дії ворога, вони прораховані. Головне, що за весь цей час не відбулося глибинного прориву нашої оборони. Росіянам не вдається оточити наші підрозділи", - підкреслив Череватий.

Дивіться відео ТСН - у Росії створюють умови для тривалої війни з Україною

Інші новини:

Володимир Путін війська Росії новини Донбасу війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:56

Прикмети на 13 грудня: які 5 речі не можна робити та що потрібно приготувати, щоб гроші залучити

08:35

Колишні ватажки "ДНР" стали нападати на Путіна через нездатність військ РФ захопити Донбас - ISWВідео

08:20

Об'єкт, що принизив російську ППОПогляд

08:18

Росія почала ховати бомбардувальники від України в Заполяр'я - ЖдановВідео

08:15

Чому небезпечно ставити мікрохвильову піч на холодильник

Реклама
08:00

Коли у Путіна може впасти кляма: Олексій Мельник - про ризики ударів ЗСУ по Москві

07:33

"Не будемо питати, куди і де бити ворога": Данілов розповів, як Україна відповість на ракетний терор РФВідео

06:20

Путін було зажурився, але його печаль розвіяв Олаф ШольцПогляд

05:35

"Заяви диктатора пусті": американський політик заявив, що у Путіна, можливо, вже немає ядеркиВідео

04:45

Зморшки зникатимуть на очах: як приготувати неймовірно просту маску для обличчя з вершкового масла

03:25

Навіщо потрібно класти кубики льоду на килим: ефективний лайфхак, відомий небагатьом

02:50

Зими не буде? Синоптики попередили про аномалію з різким потеплінням до + 18ºВідео

02:22

Заберуть красу і молодість або поліпшать енергетику: чи можна тримати вдома засушені квіти

01:35

Є тільки один фактор: військовий експерт пояснив, чому вороги сильно вчепилися в БахмутВідео

00:51

Прикмети на 11 грудня: які 2 речі потрібно зробити, щоб залучити багатствоВідео

10 грудня, субота
23:44

В Одесі світла може не бути 2-3 місяці: влада просить містян по можливості виїхати

23:20

"У диктатора стрес": Піонтковський пояснив, чому Путін вперше в кар'єрі з'явився п'яним на публіціВідео

23:10

Температура впаде до -20 градусів: синоптик розповів, коли в Україні вдарять люті морозиВідео

23:02

Буде блищати як нова: два секретних продукту, якими господині з легкістю відмивають ванну

23:00

"Почув голос згори і пішов на війну": ЗСУ ліквідували окупанта-вчителя православної гімназіїВідео

Реклама
22:50

"Називайте речі своїми іменами": Кулеба жорстко наїхав на Папу РимськогоВідео

22:34

"Будьте щасливі": Лорак шокувала виходом на сцену в Москві і влаштувала танці з росіянамиВідео

22:25

Путін і Лавров поводяться як переможці: Ейдман назвав причинуВідео

22:15

"Є чіткі аналізи розвідки": Подоляк заявив, що війна в Україні закінчиться наступного рокуВідео

22:00

Наминуть за обидві щоки: які спеції та пряності додати в суп, щоб він мав бомбічний смакВідео

21:46

Неадекватний Путін "бикує" і вимагає, щоб Україна виплатила компенсації Донбасу – соціологВідео

21:24

Щоб у туалеті завжди було чисто: 2 важливі правила догляду за йоржиком

21:05

"Ворог змінив тактику": у ЗСУ розповіли, чи можуть окупанти оточити БахмутВідео

20:35

Прикмети на 12 грудня: які 3 речі не можна робити, щоб біди не сталосяВідео

20:08

Попри вето Угорщини: Рада ЄС погодила допомогу Україні в розмірі €18 млрдВідео

19:53

Ядерний шантаж Путіна: російський соціолог назвав головну мету КремляВідео

19:34

"Він просто хоче силою захопити частину України": Шольц заявив, що Путін не готовий до поступокВідео

19:21

Потужний удар ЗСУ на Запоріжжі: знищено та поранено сотні окупантів РФВідео

19:11

Кремль сподівається на "зброю відплати" точно так само, як колись ГітлерПогляд

19:10

Плювати на звіряче знищення українців: Ліза Ющенко наводить красу в Москві

19:05

"Зрадила Бога": Кулеба різко пройшовся по Російській православній церквіВідео

18:51

Загроза пусків з Каспію: з'явився прогноз термінів нової масованої ракетної атаки РФВідео

18:45

Хоч програє, але з "трону" не злізе: Путін не оголосить народну війну, бо не зможе її очолити – ЕйдманВідео

18:21

"Ми здатні на все": Данілов попередив про жорстку відповідь на ракетний терор РФВідео

18:16

"Зовсім схудла": Галкін показав ще стрункішу Пугачову в шкіряних шортах

Реклама
17:58

Контрнаступ ЗСУ на Донбасі: експерт спрогнозував напрямок і терміниВідео

17:24

"Розумію, що вистоїмо. Вже вистояли": Монатік дав концерт і показав фото руйнувань у ХарковіВідео

17:17

ЗСУ знищили полковника РФ - начальника штабу військової бази окупантівВідео

16:59

"Холостяк" Топольський розповів, скільки заробляє і скільки витрачає на місяцьВідео

16:59

Дякую за все і за себе гарненьку: Повалій привітала себе з днем Народження і забула, скільки їй років

16:58

Заява 1+1 media щодо необхідності ухвалення Закону про медіа

16:49

"Часткова" мобілізація пішла не за планом: в РФ 12-річному школяреві прийшла повістка у військкоматВідео

16:44

У ФРН поставили на місце Макрона: РФ мала гарантії безпеки та сама відмовилася від нихВідео

15:59

"Є загиблі та поранені": у Криму згоріла казарма з мобілізованими на війну в УкраїнуВідео

15:27

Самостійний вибір віку виходу на пенсію: у Пенсійному пояснили, як це працюєВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти