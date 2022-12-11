Колишні ватажки "ДНР" стали нападати на Путіна через нездатність військ РФ захопити Донбас - ISW

Директор країни-агресора РФ Володимир Путін може втратити підтримку прихильників війни серед спільноти бойовиків, вважають в Інституті вивчення війни.

У Росії посилюються розбіжності між прихильниками війни і Путіним - ISW / сайт Кремля, Міноборони РФ

Колишні ватажки "ДНР" терористи Ігор Гіркін і Олександр Ходаковський розкритикували Володимира Путіна і його режим за нездатність російських окупантів реалізувати цілі війни Росії проти України на Донбасі. Ситуація може призвести до втрати підтримки Путіна серед військової спільноти. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW аналітики акцентували увагу на тому, що один з перших ватажків терористів "ДНР" Гіркін безпосередньо розкритикував Путіна за нездатність реалізувати одну з цілей нападу на Україну – мовляв, "захистити Донбас".

"Гіркін, зокрема, відреагував на те, що президент РФ охарактеризував хід "спецоперації" як "стабільний", та заявив, що тільки Путін і Міноборони Росії вважають війну успішною", - зазначили в Інституті.

Крім того, фахівці також відзначили риторику й іншого бойовика – Олександра Ходаковського. Той, у свою чергу, сказав, що тривале правління Путіним Росією "не було повністю успішним", згадав про корупцію в країні агресора і підкреслив -ситуацію не можна змінити лише усуненням з посади глави Генштабу Валерія Герасимова (офіційно його ще не звільнили).

Також Ходаковський звинуватив війська РФ у тому, що російські окупанти не вели контрбатарейний вогонь під час утримання окупованого Донецька.

Аналітики дійшли висновку, згідно з яким критика Гіркіна і Ходаковського на адресу Путіна може демонструвати серйозні розбіжності між прихильниками війни і Путіним.

"Критика Гіркіна і Ходаковського безпрецедентно пряма в порівнянні з їх попередніми нападками на Кремль. Ці відверті наступи на Путіна можуть відображати розбіжності між провоєнним співтовариством і президентом Росії. Вони давно попереджали Кремль про недоліки його військової кампанії, але згуртувалися навколо Путіна раніше, вірячи, що його війна - як мінімум - призведе до російської окупації Донбасу", - йдеться в повідомленні.

При цьому вони додали, що директор РФ Путін не дотримав своїх "обіцянок" щодо Донбасу і не досяг військових цілей у регіоні на локальному рівні.

"Умови, які Путін висуває для тривалої війни, можуть ще більше поставити під сумнів його зусилля заспокоїти постійно зростаючу спільноту міліблогерів, що представляють важливі націоналістичні фракції та інтереси", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, окупанти РФ продовжують спроби штурму Бахмута Донецької області і несуть великі втрати. За словами спікера Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого, росіяни на Бахмутському напрямку змінили тактику - вони створюють штурмові загони і намагаються просунутися до переднього краю української оборони. Сили оборони України реагують на такі зміни.

"Хочемо запевнити українців: ми бачимо дії ворога, вони прораховані. Головне, що за весь цей час не відбулося глибинного прориву нашої оборони. Росіянам не вдається оточити наші підрозділи", - підкреслив Череватий.

Дивіться відео ТСН - у Росії створюють умови для тривалої війни з Україною

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