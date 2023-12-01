"Лідери сумніваються": Волкер назвав умову завершення війни в Україні

Ексспецпредставник Держдепу США закликав прийняти Україну в НАТО, поки триває війна.

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Курт Волкер вважає, що Україну вже зараз потрібно прийняти в НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Колишній спецпредставник Держдепу США по Україні та експосол Сполучених Штатів при НАТО Курт Волкер закликав прийняти Україну до Альянсу попри те, що йде війна. На його думку, це пошле російському диктатору сигнал, що продовження агресії не має сенсу.

Волкер дорікнув лідерам країн НАТО в тому, що вони сумніваються в рішенні прийняти Україну в Альянс тому, що хвилюються лише себе, а також про ескалацію, передає Еспресо.

"Але, на жаль, зайнявши таку позицію, вони лише мотивують Путіна продовжувати війну. Я вважаю, що ми повинні робити протилежне. І повинні послати Путіну сигнал, що нас не зупинити, а в тому, що він буде продовжувати війну, немає сенсу", – сказав Волкер.

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Ексспецпредставник Держдепу закликав прийняти Україну в НАТО, поки триває війна.

Як повідомляв Главред, раніше Курт Волкер похвалив контрнаступ ЗСУ. Він заявив, що критика не виправдана. За його словами, Україна вже зробила досить успішні кроки, і ця тенденція буде продовжуватися.

Також Волкер говорив про те, що західні країни повинні продовжувати надавати Україні військову та економічну допомогу для боротьби з країною-агресором Росією. Зараз потрібно думати не про те, у скільки обходиться один день війни, а про те, яку ціну заплатять український народ і союзники, якщо Україна програє.

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