Коли Путін погодиться на мир в Україні: у Reuters розповіли, чого чекає диктатор

Неназваний чиновник з Державного департаменту США озвучив свої припущення щодо мирних переговорів РФ і України.

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Путін не піде на мир в Україні до результатів виборів президента США - Reuters / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНІАН, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін не піде на мирну угоду з Україною до результатів виборів у США в листопаді 2024 року. Про це пише Reuters з посиланням на анонімного чиновника з Державного департаменту США.

"Я очікую, що Путін не піде на мир або конструктивний мир до того, як побачить результат наших виборів", – сказав співрозмовник.

Він також відповів на запитання про те, чи це його особиста думка чи позиція американського уряду. Чиновник зазначив, що це була "широко поширена думка".

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Свою заяву чиновник зробив на тлі побоювань, що потенційна перемога експрезидента США Дональда Трампа може підірвати підтримку України з боку Заходу.

Повідомляється, що чиновник Держдепу після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі заявив на брифінгу для журналістів, що Альянс підтвердив свою підтримку України, знаючи про малу ймовірність мирної угоди в 2024 році.

Він додав, що на зустрічі НАТО 28 листопада "саме в цьому контексті всі союзники висловили рішучу підтримку Україні".

Мирні переговори Росії та України

Україна не буде сідати за стіл переговорів з Росією, поки повністю не звільнить окуповані території. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Україна ризикує мимоволі опинитися втягнутою в мирні переговори з країною-агресором Росією, якщо західні партнери не забезпечать українців необхідною кількістю озброєння для боротьби з окупантами. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Видання Bild, посилаючись на джерела в урядових колах Німеччини, писало про те, що США і Німеччина намагаються втягнути Україну в переговори з Росією. Вони вже навіть "придумали" план, як посадити за цей стіл президента України Володимира Зеленського.

У свою чергу, у Байдена і Шольца відхрестилися від заяв про примус Зеленського до переговорів з РФ.

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