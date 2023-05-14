Росія після Путіна і ракети на Кремль: експерт розповів, як Україні убезпечитися від Москви

Україна ракети з дальністю пуску 300 кілометрів просить більше півтора роки, хоча виготовити їх можна лише за півроку, вважає Олександр Кочетков.

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Україна повинна бути настільки сильною, щоб Росія боялася удару балістичною ракетою по Кремлю - політолог / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Після Володимира Путіна до влади в країні-агресорі Росії можуть прийти силовики, і тоді там буде правити "колективний Путін". Ситуація нестиме для України постійні ризики, тому потрібно озброїтися так, щоб у Москві розуміли – у разі війни по Кремлю летітимуть не безпілотники, а балістична ракета. Про це заявив політичний аналітик Олександр Кочетков.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що після Путіна до влади в Кремлі можуть прийти силовики – так званий "колективний Путін". Присутність подібного керівництва в Москві створить для України постійні ризики.

"І мінімізація ризиків для нас полягає у тому, що нам треба дуже швидко озброїтися сучасним озброєнням, частину з яких ми виробляємо самі у кооперації з нашими союзниками. І не прохаємо їх дати нам ракети. Бо ракети на 300 кілометрів ми прохаємо більше ніж півтора року, хоча виготовити їх можливо за пів року", - зазначив Кочетков.

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За його словами, в Росії в майбутньому повинні розуміти, що напад на Україну обернеться ударом по Кремлю якою-небудь серйозною балістичною ракетою. Москва розуміє виключно мову сили.

"Тобто озброїтися і бути настільки сильними, щоб у путіністів та постпутіністів не виникало навіть думки про те, що можна знову зайти в Україну, бо тут вони отримають настільки серйозний відпір, що тоді по Кремлю будуть летіти не тільки якісь дитячі безпілотники, а серйозна балістична ракета. Ось це і буде гарантією, бо іншого вони не розуміють – тільки силу. І той же Пригожин має казати те, що Україна сильна і періодично нас бʼють, тобто навіть він це визнає", - підкреслив Олександр Кочетков.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна проведе контрнаступ і відтіснить російських окупантів.

За його словами, коли ЗСУ підійдуть до Криму, Путіну доведеться шукати вихід із ситуації. На нього буде чинити тиск власне оточення.

13 травня в Мережі повідомили, що в Брянській області, на території країни-окупанта Росії, впали два військові літаки Су-34 і Су-35, а також два вертольоти Мі-8. Причини падіння повітряних суден не вказані. Міноборони РФ інформацію офіційно не коментує.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що падіння військових літаків у Росії - початок "контрСВО" в країні.

За його словами, росіяни помилялися, коли думали, що війна проти України не перенесеться на їхню територію.

Дивіться відео, в якому Кочетков зробив прогноз про владу в Росії після Путіна

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