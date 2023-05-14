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Росія після Путіна і ракети на Кремль: експерт розповів, як Україні убезпечитися від Москви

Андрій Ганчук
14 травня 2023, 04:00
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Україна ракети з дальністю пуску 300 кілометрів просить більше півтора роки, хоча виготовити їх можна лише за півроку, вважає Олександр Кочетков.
Кремль, війська РФ
Україна повинна бути настільки сильною, щоб Росія боялася удару балістичною ракетою по Кремлю - політолог / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Після Володимира Путіна до влади в країні-агресорі Росії можуть прийти силовики, і тоді там буде правити "колективний Путін". Ситуація нестиме для України постійні ризики, тому потрібно озброїтися так, щоб у Москві розуміли – у разі війни по Кремлю летітимуть не безпілотники, а балістична ракета. Про це заявив політичний аналітик Олександр Кочетков.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що після Путіна до влади в Кремлі можуть прийти силовики – так званий "колективний Путін". Присутність подібного керівництва в Москві створить для України постійні ризики.

"І мінімізація ризиків для нас полягає у тому, що нам треба дуже швидко озброїтися сучасним озброєнням, частину з яких ми виробляємо самі у кооперації з нашими союзниками. І не прохаємо їх дати нам ракети. Бо ракети на 300 кілометрів ми прохаємо більше ніж півтора року, хоча виготовити їх можливо за пів року", - зазначив Кочетков.

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За його словами, в Росії в майбутньому повинні розуміти, що напад на Україну обернеться ударом по Кремлю якою-небудь серйозною балістичною ракетою. Москва розуміє виключно мову сили.

"Тобто озброїтися і бути настільки сильними, щоб у путіністів та постпутіністів не виникало навіть думки про те, що можна знову зайти в Україну, бо тут вони отримають настільки серйозний відпір, що тоді по Кремлю будуть летіти не тільки якісь дитячі безпілотники, а серйозна балістична ракета. Ось це і буде гарантією, бо іншого вони не розуміють – тільки силу. І той же Пригожин має казати те, що Україна сильна і періодично нас бʼють, тобто навіть він це визнає", - підкреслив Олександр Кочетков.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна проведе контрнаступ і відтіснить російських окупантів.

За його словами, коли ЗСУ підійдуть до Криму, Путіну доведеться шукати вихід із ситуації. На нього буде чинити тиск власне оточення.

13 травня в Мережі повідомили, що в Брянській області, на території країни-окупанта Росії, впали два військові літаки Су-34 і Су-35, а також два вертольоти Мі-8. Причини падіння повітряних суден не вказані. Міноборони РФ інформацію офіційно не коментує.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що падіння військових літаків у Росії - початок "контрСВО" в країні.

За його словами, росіяни помилялися, коли думали, що війна проти України не перенесеться на їхню територію.

Дивіться відео, в якому Кочетков зробив прогноз про владу в Росії після Путіна

Інші новини:

Олександр Кочетков війна Росії та України
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