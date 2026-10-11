У Путіна відреагували на слова Трампа про зміну влади в Україні – що заявили

У Москві побачили в риториці Білого дому підтвердження власної позиції.

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Дмитрієв назвав заклик Трампа змінити Зеленського "історичним" / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Главред

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Трамп закликав Україну обрати нового лідера

Дмитрієв назвав слова Трампа знаковими та історичними

Спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв зухвало похвалив заяву президента США Дональда Трампа щодо зміни президента в Україні. Про це він написав у соцмережі Х.

Зокрема, слова американського лідера про те, що Україні "час обрати нового президента" Дмитрієв назвав "знаковими та історичними".

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Крім того, посланець Путіна цинічно заявив, що чинне керівництво України нібито зосереджене на "розпалюванні війни".

"Президент Трамп поділяє думку багатьох, хто вважає, що Україні потрібне керівництво, яке справді прагне миру, а не розпалювання війни, як Зеленський", - сказав Дмитрієв.

Що Трамп заявив про Зеленського

Президент США Дональд Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського в небажанні покласти край війні з Росією.

На думку глави Білого дому, Зеленський нібито вже багато разів міг завершити війну. При цьому жодних подробиць він не навів.

"Я пропоную, щоб в Україні з’явився новий лідер, здатний укладати угоди. Чомусь Зеленський ніколи не укладає угод", - заявив Трамп.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, за оцінкою футуролога Андрія Длігача, подальший перебіг війни залежить насамперед від ресурсів сторін та обсягів зовнішньої підтримки. Україна потребує західного фінансування, зброї та розвідувальної інформації, тоді як Росія стикається з економічними обмеженнями, але продовжує отримувати допомогу від Китаю та Північної Кореї.

Речник Кремля Дмитро Пєсков говорив, що російський диктатор Володимир Путін не розглядає сценарій потенційного "замороження" війни проти України. Такий варіант врегулювання Москва нібито вважає неефективним.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо заявив, що завершення російсько-української війни шляхом переговорів наразі є недосяжним. За його словами, бойові дії зайшли у стратегічний глухий кут, вийти з якого можна або через домовленості, або через ескалацію.

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Про персоне: Кирило Дмитрієв Кирило Дмитрієв - російський фінансист, директор Російського фонду прямих інвестицій (з квітня 2011 року). Заступник голови Ради з інвестицій при голові Державної Думи РФ. У лютому 2022 року Дмитрієв і РФПІ потрапили під санкції Великої Британії, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії у зв'язку з повномаштабним вторгненням Росії в Україну.

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