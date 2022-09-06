Смикався і хапався за стілець: у Британії помітили маніакальні дивацтва в поведінці Путіна

Володимир Путін / Reuters

Під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з російськими підлітками на Камчатці в його поведінці проявилися нові дивацтва.

Він робив неприродні рухи ногами, совався на стільці і періодично хапався вільною рукою за його підлокітник, пише британське видання Daily Mail.

Відзначається, що виступ Путіна був "нескладним", виглядав він "ніяково", а ноги його "тремтіли".

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"Він неодноразово постукував обома ногами по підлозі і хапався за підлокітник, ніби для підтримки, заявивши дітям:" жити треба заради того, за що можна померти", — нагадують журналісти.

Вони пишуть, що раніше "він розмовляв зі школярами, маніакально смикаючи ногами і міцно стискаючи підлокітник".

У матеріалі нагадується, що президент РФ вже неодноразово давав привід для розмов про своє здоров'я, оскільки регулярно на публіці сіпався і похитувався.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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