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"Капітуляція – це помилка": нова заява Парижа щодо відправлення військ в Україну

Олексій Тесля
3 березня 2024, 18:07
Еммануель Макрон продемонстрував рішучість робити більше для допомоги Україні, каже Жан-Ноель Барро.
Франція, армія
У Франції прокоментували ймовірність відправки військ в Україну / Колаж: Главред, Фото: Facebook/armee2terre

Міністр-делегат з європейських справ у МЗС Франції Жан-Ноель Барро прокоментував ситуацію навколо заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправки контингенту союзників в Україну.

Французький політик каже, що своєю заявою Макрон продемонстрував рішучість робити більше для допомоги Україні у війні з РФ, передає JDD.

За його словами, не обговорювати застосування французьких можливостей було б серйозною помилкою.

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"Боротьба українців - це також і наша боротьба. Чинячи опір загарбникові, вони борються за безпеку Європи і Франції, адже імперіалістичні фантазії Володимира Путіна явно не обмежуються Україною", - упевнений міністр-делегат.

При цьому він також нагадав, що на зустрічі з лідерами держав ЄС президент Франції запропонував збільшити зусилля для задоволення потреб українського опору.

"Було б серйозною помилкою виключити обговорення наших можливостей. Було б злочинно піддатися духу капітуляції. Наша твердість перед обличчям Путіна є запорукою нашої безпеки", - додав Барро.

Збройні сили Франції

Згідно з даними Вікіпедії, Збройні сили Французької Республіки - формування Французької Республіки, створене для збройного захисту її інтересів і територій, зокрема й заморських. Загалом, Франція є однією з небагатьох країн, у складі збройних сил якої є майже повний спектр сучасних озброєнь і військової техніки власного виробництва - від стрілецької зброї до ударних атомних авіаносців (які, окрім Франції, мають лише США). Чисельність французької армії на 2022 рік становила 203 250 осіб.

Імовірність відправки військ союзників в Україну

Раніше було названо головну причину побоювання НАТО відправляти в Україну війська. Україні від НАТО насамперед потрібні технології, заявили в Сеймі Польщі.

Як повідомлялося, під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Своєю чергою глава МЗС Франції Стефан Сежурное зазначив, що війська західних країн, які теоретично можуть бути відправлені в Україну за пропозицією президента Макрона, не будуть залучені до бойових дій.

Коментуючи слова Макрона, Зеленський відповів, що "будь-які ініціативи світових лідерів, які спрямовані на посилення України для відбиття військової агресії Росії, є позитивними для всього світу".

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Еммануель Макрон новини Франції війна Росії та України
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