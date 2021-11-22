Удари з флангів і з повітря: у розвідці США розкрили план агресії РФ проти України

Армію РФ перекидають на кордон України / Facebook/mod.mil. rus

Росія розглядає сценарій швидкої широкомасштабної наступальної операції проти України за кількома напрямками і подальшої тривалої окупації.

Про це розповіло інформоване джерело, знайоме з даними розвідки США, якими американці поділилися з європейськими союзниками, пише Bloomberg.

У США вважають, що Путін може планувати вторгнення на початку 2022 року. Американські розвідники також мають у своєму розпорядженні відповідні карти планованої операції.

Сценарій атаки РФ: дані розвідки США

Наступ одночасно з окупованого Криму, через російський кордон і з території Білорусі силами близько 100 батальйонних тактичних груп, загальною чисельністю до 100 тисяч осіб, з розрахунком на захоплення значної території та подальшу тривалу окупацію.

Саме з цим пов'язаний заклик резервістів, який йде в РФ, стверджує джерело.

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Половина цих сил вже на позиціях і що вторгнення планується підтримувати авіацією.

Мета Росії - утримувати територію, коли туди вже зайдуть основні сили.

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Нагадаємо, раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що дії білоруського режиму Олександра Лукашенка з нелегалами на кордоні Польщі відволікають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.

"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною", - підкреслив він.

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