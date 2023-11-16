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Кремль готує новий наступ: в НАТО повідомили про основний напрямок удару

Юрій Берендій
16 листопада 2023, 18:30
В НАТО зазначили, що підтримка України залишається ключовим пріоритетом для всіх членів альянсу, включаючи США.
Кремль готує новий наступ: в НАТО повідомили про основний напрямок удару
Генсек НАТО відзначив, що ситуація на передовій виявилася більш складною / Колаж Главред, фото: Офіс президента, Міноборони РФ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відзначив, що ситуація на передовій виявилася більш складною, ніж очікували союзники. Столтенберг також повідомив, що Росія намагається розпочати наступальну операцію навколо Авдіївки. Він закликав збільшити підтримку України. Про це він заявив під час пресконференції в штаб-квартирі НАТО за участю президента Латвії Едгарса Рінкевичса, повідомляє 24 канал.

"Ми бачимо, як Росія намагається розпочати наступальні операції навколо Авдіївки. Але той факт, що ситуація на полі бою складніша, ніж ми сподівалися, не є аргументом проти підтримки. Це аргумент на користь більшої підтримки України, тому що, знову ж таки, ми не можемо дозволити президенту Путіну перемогти", – наголосив він.

Генеральний секретар підкреслив, що українці вже здобули перемогу, пройшовши через цю війну і звільнивши половину окупованої території.

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У відповіді на запитання журналіста про обговорення в Конгресі США стосовно майбутньої допомоги Україні, Єнс Столтенберг відповів, що перемога Путіна буде трагедією не лише для українців, а й для Західного світу.

"Це буде небезпечно для нас, бо тоді буде зрозуміло, що коли авторитарні лідери застосовують військову силу, коли вони порушують міжнародне право, коли вони вторгаються в іншу країну, вони отримують те, що хочуть, і це зробить світ більш небезпечним, а нас більш вразливими", – додав голова НАТО.

Він висловив думку, що подальша підтримка України у цьому конфлікті є в інтересах національної безпеки всіх членів НАТО, зокрема Сполучених Штатів. Крім того, Столтенберг вважає, що військова допомога залишиться актуальною, оскільки союзники анонсують нові пакети допомоги для України.

Наступ Росії на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, як йдеться у повідомленні розвідки Міністерства оборони Великої Британії, протягом останнього тижня російські війська продовжують активні дії навколо міста Авдіївка, намагаючись оточити цей населене пункт.

Водночас, як зазначає речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, противник змінив тактику наступальних дій на Авдіївському напрямку.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій барабаш повідомив, що втрати російських окупантів у місті Авдіївка, Донецької області, перевищили ті, які вони зазнали в Вугледарі і Бахмуті.

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