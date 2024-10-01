'У нас є план': Ізраїль готується до потужного удару у відповідь по Ірану - усі подробиці

Ізраїль і США разом консультуються про те, яким саме буде удар у відповідь.

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Ізраїль завдасть у відповідь масованого удару / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Іран атакував Ізраїль своїми ракетами. Президент Ірану назвав цю атаку "законною відповіддю" на ізраїльські дії "проти іранських інтересів". Про це повідомляє Reuters.

За даними The Jerusalem Post, Іран випустив по Ізраїлю 181 балістичну ракету. Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що вперше застосував гіперзвукові ракети "Фаттах".

"Це всього лише частина наших можливостей, не вступайте в конфронтацію з Іраном", - написав президент Масуд Пезешкіан.

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До погроз долучилися й підтримувані Іраном іракські збройні угруповання. Вони почали погрожувати безпосередньо США в разі, якщо Америка приєднається до будь-яких заходів проти Ірану або якщо Ізраїль використає повітряний простір Іраку проти Тегерана. Тоді мішенню нібито можуть стати бази США.

Дивіться відео масованого удару по Ізраїлю:

Ізраїль завдасть у відповідь масованого удару / фото: скріншот

Після цього обстрілу в Мережі з'явилося відео, на яких видно радісних палестинців. Вони буквально влаштували собі святкування з танцями, радіючи атаці на Ізраїль.

Дивіться відео з реакцією палестинців на обстріл Ізраїлю:

Ізраїль завдасть у відповідь масованого удару / фото: скріншот

Ізраїль завдасть удару у відповідь

Ізраїль готується до масованого обстрілу Ірану у відповідь. Армія оборони країни перебуває у стані підвищеної бойової готовності. Військові готові як до оборонних, так і наступальних дій, каже прес-секретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі.

"Цей обстріл матиме наслідки. У нас є плани, і ми будемо діяти в той час і в тому місці, які ми виберемо", - сказав він.

Він також розповів про те, що під час атаки ізраїльські сили перехопили багато цілей. Водночас є певні наслідки в центральних і південних районах країни.

"Атака Ірану - це серйозна та небезпечна ескалація. Будуть наслідки... Ми відповідатимемо, де б, коли б і як би ми не обрали, відповідно до директиви уряду Ізраїлю".



Спостерігайте за заявою речника ЦАХАЛа РАдм. Даніеля Хагарі про широкомасштабні дії Ірану... pic.twitter.com/A8pyC7eawI - Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

Відомо, що під час масованої атаки есмінці ВМС США у східній частині Середземного моря перехопили іранські балістичні ракети.

Радник США з нацбезпеки Джей Салліван також анонсував потужні наслідки. Адміністрація Байдена консультується з Ізраїлем щодо нанесення удару у відповідь.

"Це суттєва ескалація з боку Ірану, значуща подія. Ми ясно дали зрозуміти, що ця атака спричинить серйозні наслідки, і ми будемо працювати з Ізраїлем, щоб це стало реальністю", - сказав Салліван.

Війна Ірану проти Ізраїлю - що відомо

Нагадаємо, що у WSJ заявили про вторгнення Ізраїлю до Лівану вже найближчими днями. Під час операцій бійці проникають у тунелі, які належать бойовикам угруповання "Хезболла", уздовж лівано-ізраїльського кордону. Точні плани Ізраїлю залишаються невідомими.

Що відомо про війну Ізраїлю проти Ірану / Інфографіка: Главред

Стало відомо, що Ізраїль офіційно розпочав наземну операцію на півдні Лівану. Зазначається, що план наземної операції розроблявся останні місяці. Наземні війська підтримують Повітряні Сили та артилерія, які б'ють по військових об'єктах у низці сіл на півдні Лівану.

1 жовтня ввечері Іран випустив десятки ракет по Ізраїлю. Тим часом члени Корпусу вартових Ісламської революції назвали повітряну атаку відповіддю на вбивство лідера терористів "Хезболла" Хасана Насралли і пригрозили "сильним ударом" у разі, якщо Ізраїль захоче їх атакувати.

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