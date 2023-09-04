Ердоган зустрівся з Путіним і зробив гучну заяву щодо зернової угоди

Реджеп Таїп Ердоган прибув з візитом до Сочі на зустріч з Володимиром Путіним.

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Реджеп Таїп Ердоган проводить переговори з Володимиром Путіним / Колаж: Главред, Фото: скріншот, Офіс президента України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув з візитом до Сочі в понеділок, 4 вересня, на зустріч з диктатором Володимиром Путіним.

Після зустрічі з Путіним у Сочі турецький лідер оголосить "дуже важливе" повідомлення про "зернову угоду", повідомляє агентство Anadolu.

"Дуже важливе" повідомлення про Чорноморську зернову угоду буде оголошено після зустрічі з Путіним", - заявив Ердоган.

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За його словами, послання світу за підсумками зустрічі лідерів Туреччини і РФ буде дуже важливим, в першу чергу "щодо кроку назустріч слаборозвиненим африканським країнам".

Раніше стали відомі подробиці підготовки зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з російським диктатором Володимиром Путіним. Лідери двох країн планують обговорити "зернову угоду".

Нагадаємо, на думку експерта Сергія Кузана, російський диктатор Володимир Путін розуміє, що влада Туреччини все сильніше і сильніше допомагає Україні. Спроби російського диктатора Володимира Путіна підкузьмити президенту Туреччини Реджепа Ердогана через позицію того з приводу україно-російської війни.

Раніше повідомлялося, що Росія хоче замінити Україну в питанні поставок зерна і вивозити не тільки своє, а й вкрадене в Україні зерно. Кремль хоче створити свій власний зерновий коридор. Країна-агресор Росія таємно готує угоду з Туреччиною, в якій також беруть участь Угорщина і Катар.

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