Ердоган зустрівся з Путіним і зробив гучну заяву щодо зернової угоди

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув з візитом до Сочі в понеділок, 4 вересня, на зустріч з диктатором Володимиром Путіним.
Після зустрічі з Путіним у Сочі турецький лідер оголосить "дуже важливе" повідомлення про "зернову угоду", повідомляє агентство Anadolu.
"Дуже важливе" повідомлення про Чорноморську зернову угоду буде оголошено після зустрічі з Путіним", - заявив Ердоган.
За його словами, послання світу за підсумками зустрічі лідерів Туреччини і РФ буде дуже важливим, в першу чергу "щодо кроку назустріч слаборозвиненим африканським країнам".
Раніше стали відомі подробиці підготовки зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з російським диктатором Володимиром Путіним. Лідери двох країн планують обговорити "зернову угоду".
Нагадаємо, на думку експерта Сергія Кузана, російський диктатор Володимир Путін розуміє, що влада Туреччини все сильніше і сильніше допомагає Україні. Спроби російського диктатора Володимира Путіна підкузьмити президенту Туреччини Реджепа Ердогана через позицію того з приводу україно-російської війни.
Раніше повідомлялося, що Росія хоче замінити Україну в питанні поставок зерна і вивозити не тільки своє, а й вкрадене в Україні зерно. Кремль хоче створити свій власний зерновий коридор. Країна-агресор Росія таємно готує угоду з Туреччиною, в якій також беруть участь Угорщина і Катар.
Інші новини:
- Обстріл портів показує, що Україна-заручник відносин Ердогана і Путіна-Клименко
- Ердоган поставив ультиматум: у мережі дізналися умову візиту Путіна до Туреччини
- Путін садить Ердогана і НАТО на шпагат, РФ хоче розвалу західної коаліції-Кузан