Путін вперше від початку великої війни відвідає країну-члена НАТО - Reuters

Президент РФ обмежив свої закордонні поїздки, особливо після того, як минулого року Міжнародний кримінальний суд видав на його ім’я ордер на арешт.

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Путін зустрінеться з Ердоганом у Туреччині / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Президент РФ Володимир Путін планує відвідати Туреччину 12 лютого. Там він має зустрітись з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомив турецький чиновник, якого цитує Reuters.

Приїзд кремлівського диктатора буде першим візитом до країни-члена НАТО після нападу на Україну у 2022 році.

Варто відзначити, що після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у зв'язку з депортацією українських дітей до Росії, російський лідер обмежив свої закордонні поїздки. Туреччина не підписала Римський статут і не зобов'язана виконувати рішення МКС. Саме тому Путін не боїться арешту в Туреччині.

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Відколи Росія розпочала вторгнення в Україну, Туреччина намагається зберегти позитивні стосунки як з Москвою, так і з Києвом. Хоча Анкара висловила підтримку територіальної цілісності України та надала військову техніку, вона не підтримує санкції Заходу проти Росії.

Водночас Ердоган намагається переконати Путіна повернутися до угоди щодо експорту українського зерна через Чорне море, яка діяла до липня 2023 року.

Нагадаємо, 4 вересня 2023 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вже зустрічався з диктатором Володимиром Путіним. Тоді він обговорював з президентом РФ "зернову угоду", однак "попри надії Ердогана отримати від президента Росії хоч якісь поступки, зустріч закінчилася нічим".

Як повідомляв Главред, лідер Туреччини Ердоган важає, що початок переговорів про вступ України до Європейського союзу є помилкою. Він політично "позаздрив" Україні і вважає, що ЄС вчинить так само, як із Туреччиною, тобто гальмуватиме заявки обох країн.

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