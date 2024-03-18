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"У демократів є козир": Кочетков пояснив, у чому проблема Трампа і Байдена на виборах

Анна Ярославська
18 березня 2024, 12:37
У США немає достатньо яскравих молодих політиків, і американська молодь не хоче голосувати за вікових кандидатів.
Александр Кочетков, Дональд Трамп, Джо Байден
Олександр Кочетков розповів про проблеми республіканців і демократів на виборах у США / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Політичний аналітик, політтехнолог та іміджмейкер Олександр Кочетков пояснив, чому і Республіканська, і Демократична партії США обрали кандидатами в президенти літніх політиків і в чому полягає проблема.

За його словами, американська молодь не хоче голосувати за вікових кандидатів.

"Отже, у Штатах є проблемою те, як залучити молодих людей на виборчі дільниці. У демократів є козир - популярна співачка Тейлор Свіфт: ось вона може залучити молодь. Це своєрідний резерв демократів", - сказав Кочетков в інтерв'ю Главреду.

Теорія змови у США і до чого тут Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт - популярна американська співачка й авторка пісень.

Свіфт продала понад 200 мільйонів платівок у світі та є одним із найбільш продаваних музикантів, найпопулярнішою співачкою на платформі Spotify та єдиною артисткою, у якої п'ять альбомів були продані накладом понад мільйон копій у перший тиждень у США.

Серед нагород співачки:

  • 14-кратна лауреатка премії "Греммі", включно з чотирма перемогами в номінації "Найкращий альбом року";
  • володарка однієї прайм-таймової премії "Еммі";
  • 40 статуеток American Music Awards;
  • 29 Billboard Music Awards;
  • 23 MTV Video Music Awards;
  • три нагороди IFPI "Світовий виконавець звукозапису року".

Крім того, Свіфт побила 101 світовий рекорд Гіннеса. Співачку удостоєно звань "Артист десятиліття" і "Жінка десятиліття".

Американський журнал Time назвав Тейлор Свіфт "Людиною 2023 року".

Як пише Bloomberg із посиланням на опитування Monmouth University, майже кожен п'ятий американець вважає, що попспівачка Тейлор Свіфт бере участь у таємних урядових заходах, покликаних допомогти Джо Байдену перемогти на президентських виборах.

"Теорія змови" нічим не підкріплена, проте її підтримують у соцмережах і висвітлюють у консервативних новинних мережах.

За версією прихильників цієї теорії Пентагон "використовує" Свіфт як "зброю в кампанії психологічної війни". Шляхом "інсценування роману" між співачкою та захисником Chiefs Тревісом Келсом уряд намагається підвищити популярність Свіфт, щоб її можливе схвалення Байдена мало більший ефект.

Майже третина республіканців вірять у цю теорію, тоді як серед демократів таких лише 6%.

Аналітик зазначив, що у США немає достатньо яскравих молодих політиків.

"Наприклад, є 55-річний політик і бізнесмен Дін Філліпс, але якось він не сприймається і не цікавий виборцям. Йому не вистачає рішучості або якихось планів, здатних зацікавити американське суспільство", - пояснив Кочетков.

Тому, за його словами, на виборах у США 2024 року очікується вкрай "принципова битва за Білий дім двох людей, які там уже працювали і від яких чекати якихось новацій дуже важко".

"Літня людина зазвичай діє так, як їй зручно і звично. Вона не хоче і не може змінюватися, і в цьому полягає проблема", - резюмував аналітик.

Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Дивіться інтерв'ю з Олександром Кочетковим про те, чого чекати Україні від США після президентських виборів і обрання Трампа або Байдена:

Як повідомляв Главред, раніше Олександр Кочетков пояснив, що для України означатиме перемога на виборах США Джо Байдена, а що - Дональда Трампа і як в обох випадках вибудовуватимуться відносини Києва і Вашингтона. Зокрема, експерт не виключає, що за Трампа підтримку України Штатами буде навіть збільшено.

Кочетков також вважає, що на виборах у США у Байдена і Трампа рівні шанси. На сьогодні Трамп обходить Байдена всього на 5%.

Вибори президента США 2024

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.

25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін.

У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року.

Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти.

Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому.

У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

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новини США Дональд Трамп Джо Байден Олександр Кочетков вибори у США
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