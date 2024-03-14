"Ні Байден, ні Трамп не хочуть розпаду РФ": Кочетков назвав причину

Трамп не хоче руйнувати Росію тому що хоче, щоб у нього був партнер на зразок Путіна, з яким можна співпрацювати.

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Кочетков назвав причину, чому ні Байден, ні Трамп не хочуть розпаду РФ/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Білий дім, скрін

Ні Джо Байден, ні Дональд Трамп не є прихильниками варіанту контрольованого розпаду країни-агресорки Росії.

Трампу імпонує російський диктатор Володимир Путін, а для Байдена потрібен не такий складний, а якийсь простіший і більш гарантований сценарій. Таку думку висловив політичний аналітик, політтехнолог та іміджмейкер Олександр Кочетков в інтерв’ю Главреду.

"Для Байдена це надто складно, йому потрібен простий, зрозумілий і гарантований сценарій. А Трампу імпонує особисто Путін: вони однаково порушують правила і займаються самореалізацією. Між Трампом і Путіним є певна співзвучність. Тому Трамп не хоче руйнувати Росію – він хоче, щоб у нього був партнер на зразок Путіна, з яким можна домовлятися і співпрацювати щодо зміни світового порядку", – сказав Кочетков.

Дивіться інтерв'ю з Олександром Кочетковим про те, чого чекати Україні від США після президентських виборів та обрання Трампа або Байдена:

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Раніше військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов висловив думку, що США і Китай не дадуть Росії розвалитися, і пояснив, у чому їхня зацікавленість. Вашингтон і Пекін зацікавлені у тому, щоб РФ не розвалилася, бо її розвал створить хаос на величезній території і незрозумілу ситуацію з ядерними арсеналами.

Також раніше повідомлялося, що Росія може вести війну в нинішніх масштабах ще 2-5 років. Водночас аналітики вважають "роздутими" показники самих росіян з виробництва зброї.

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