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"Це просто скотство, вони викрадають дітей": Зеленський погрозив РФ зупинкою переговорів про обмін

27 березня 2022, 22:52

Окупанти вивезли в РФ понад 2 тисячі українських дітей. Таким чином вони поповнюють обмінний фонд, заявив президент України.

Владимир Зеленский
Зеленський погрозив РФ зупинкою переговорів про обмін/ Офис президента

Глава Української держави Володимир Зеленський пригрозив Росії припинити переговори щодо обміну полоненими, якщо РФ і далі силоміць перевозитиме українців з окупованих територій на російські території.

Зокрема, окупанти силою вивезли в Росію понад 2 тисячі українських дітей, і їхнє місцезнаходження на сьогодні не відоме. Таким чином Кремль намагається "поповнити обмінний фонд". Про це український президент заявив в інтерв'ю росЗМІ у неділю, 27 березня.

"Росія силою вивозить людей з Маріуполя на територію РФ. За нашими даними, понад 2 тисячі дітей вивезено, а це значить – вкрадено. Тому що нам не відомі точні локації цих дітей. Їх вивозили і з батьками, і без. Я вам не можу взагалі передати, це катастрофа. Вони тримають їх як душі для обмінного фонду", – заявив Володимир Зеленський.

За його словами Україна може взагалі припинити обмін полоненими, якщо РФ і далі так поводитиметься і продовжить викрадати дітей.

Також він зазначив, що Росія і раніше поводила себе "по-скотськи" під час організації обміну полоненими.

"Це скотство я бачив у мінському процесі. Я назвав це скотством ще тоді. Ми домовилися з Путіним у 2019 році, що поміняємо всіх на всіх... Ми передали списки туркам, французам, росіянам та СММ ОБСЄ. Все скінчилося, нікого вони не обміняли, жодних усіх на всіх. Не спрацювало тоді", – заявив президент.

Зеленський зазначив, що Україна складає списки усіх своїх захисників, які потрапили у полон до росіян, щоб обміняти їх і повернути додому. Проте він не впевнений, чи цікаві взагалі ці списки Росії.

Він додав, що не обов’язково чекати закінчення війни, щоб проводити обміни військовополоненими.

"Необов'язково діяти за якимись загальноприйнятими канонами: мовляв, дочекаємося кінця війни, чи треба, щоб ще набрати там... Я не розумію, навіщо це. Я вважаю, що є домовленість міняти всіх на всіх, є сьогодні стільки-то – давайте обміняємо на стільки-то. Не мірятися: 10 на 10, 11 на 11", – зазначив глава Української держави.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про "дике" ставлення РФ до своїх загиблих. Він зазначив, що Україна вже не раз зверталася до Росії, щоб та забрала з української землі тіла своїх мертвих військових – але Кремль відмовляється.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю низці російських засобів масової інформації. В Росії після цього закотили істерику і заборонили публікувати це інтерв'ю, пригрозивши наслідками.

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війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії
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