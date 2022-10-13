Захід знищить армію РФ, якщо Путін посміє завдати ядерного удару по Україні - Борель

Армію Росії буде знищено, і Путіну вже не доведеться блефувати - Боррель / Колаж УНІАН, Reuters, ua.depositphotos.com

Якщо глава країни-агресорки РФ Володимир Путін посміє піти на ядерну атаку проти України, піде відповідь. За такого сценарію армія Росії буде знищена, і Путін вже не зможе блефувати. Захід підтримує Київ і налаштований рішуче. Про це заявив високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель.

На церемонії відкриття Дипломатичної академії ЄС у четвер, 13 жовтня, він розповів про те, що на будь-яку атаку проти України буде "не ядерна, але потужна" відповідь.

"Нараз існує ядерна загроза, і Путін каже, що він не блефує. Добре, він не може дозволити собі блефувати. І це має бути зрозуміло - що люди, які підтримують Україну, Європейський Союз і країни-члени, Сполучені Штати і НАТО, - вони теж не блефують", - зазначив глава європейської дипломатії.

За його словами, під відповіддю мається на увазі знищення російських військ.

"Така потужна (відповідь), що, з військової точки зору, російська армія буде знищена, і Путіну не потрібно буде блефувати", - додав Боррель.

Також він сказав, що війна Росії проти України змінює ситуацію і створює інший Євросоюз, з новими перспективами.

"Ця війна створить інший Європейський Союз, який матиме інші перспективи... це серйозний момент нашої історії, і ми повинні продемонструвати нашу єдність, нашу силу і рішучість. Повну рішучість", - підкреслив Жозеп Боррель.

Путін погрожує ядерною зброєю

Глава Кремля Володимир Путін останнім часом двічі погрожував Україні застосуванням ядерної зброї. Таку риторику Путін використав 21 вересня, коли оголошував мобілізацію в Росії, і 30 вересня у своїй промові після підписання папірців про анексію українських територій.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи застосує ядерну зброю. Але подібного сценарію виключати не можна.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - сказав гарант.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

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