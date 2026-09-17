Туреччина запропонувала Україні та Росії угоду щодо атак в Чорному морі - ЗМІ

Меморандум Туреччини має зупинити атаки на цивільні судна в Чорному морі.

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Перемир'я в Чорному морі - Туреччина готує новий формат для руху суден / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

Туреччина передала сторонам проєкт меморандуму

Анкара хоче припинити атаки в Чорному морі

Туреччина передала Україні та Росії проєкт меморандуму, який має припинити атаки на цивільні судна в Чорному морі. Ініціатива з'явилася на тлі різкого зростання кількості ударів по торговельному флоту: з кінця червня було атаковано щонайменше 25 суден, що належать турецьким компаніям. Про це повідомив турецький дипломат в коментарі AFP, передає Daily Sabah.

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За словами представника Анкари, документ уже передали обом сторонам для пошуку механізму, який дозволив би знизити ризики для цивільного судноплавства. Йдеться про судна, які використовуються для міжнародної торгівлі та експорту.

"Ми надали росіянам та українцям текст меморандуму - його проект - з метою пошуку рішення щодо цих атак, що відбуваються в Чорному морі", - заявив дипломат.

Турецька влада раніше вже закликала Київ і Москву встановити мораторій на удари по цивільних кораблях. Міністр закордонних справ Хакан Фідан із такою пропозицією виступив 8 серпня, однак після цього інциденти не припинилися.

Особливої уваги Анкари набули атаки на судна турецьких компаній. У серпні Міністерство закордонних справ Туреччини викликало посла України після удару по контейнеровозу "Lider Bordo Mavi" біля російського узбережжя та подальшої атаки на судно "Lider Kocatepe", яке прямувало для його буксирування.

Турецька сторона пов'язує нову ініціативу з необхідністю створити передбачуваніші умови для руху кораблів через Чорне море. Один із запропонованих підходів передбачає використання вже наявного маршруту, який проходить уздовж узбережжя Румунії та Болгарії.

"У цьому механізмі є, можливо, чотири- або п’ятимильна ділянка, де українське судно має покинути національні територіальні води й рухатися в міжнародних водах, що є ризикованою частиною. Тож наша пропозиція також натхненна цим", - пояснив дипломат.

Окремо Анкара розглядає альтернативний напрямок для торговельного судноплавства. Він може пролягати вздовж східного та південного узбережжя Чорного моря - біля берегів Грузії та Туреччини.

"Ми хочемо використовувати територіальні води сусідніх держав, зокрема Туреччини та Грузії, якщо вони виявлять бажання взяти участь", - зазначив дипломат.

Як США можуть посадити Путіна за стіл переговорів - коментар експерта

США та Європа можуть створити для Кремля додатковий стимул до предметних переговорів, якщо заговорять про послаблення санкцій проти Росії. Зокрема, йдеться про обмеження в енергетичній сфері та можливість відновлення продажу російських нафти й газу. Про це повідомив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв’ю Главреду.

"Заява про готовність Європи та Сполучених Штатів скасувати санкції проти Росії. Якщо вони скажуть: ми готові, наприклад, послабити санкції в енергетичній сфері, дозволити Росії продавати нафту і газ, а Європа готова це купувати на певних умовах - тоді так", - підкреслив він.

Наразі, зазначає експерт, публічних сигналів такого характеру немає. Водночас він вважає, що російська сторона зацікавлена у винесенні цього питання на переговорний рівень.

"Вони вже обговорюють це з американцями. Причому це має відбутися синхронно - у Вашингтоні та Брюсселі. Якщо такі заяви пролунають, тоді можна буде говорити, що щось конкретне справді наближається", - додав Клочок.

Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

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Глава Офісу президена Кирило Буданов повідомив про підготовку нового раунду переговорів. Він також підтвердив, що новий раунд переговорів попередньо заплановано на жовтень 2026 року у тристоронньому форматі.

Помічник диктатора та воєнного злочинця Путіна Юрій Ушаков оприлюднив позицію щодо можливого майданчика для переговорів і навів оцінку Москви. У Кремлі зазначили, що варіант з Еміратами є прийнятним і ОАЕ готові надати майданчик. Речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що конкретних дат, складу учасників чи порядку денного поки не називають.

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Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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