Синові російського актора Єфремова поставили невиліковний діагноз

Молодий актор викурює по 7 пачок сигарет на день - від його легенів нічого не залишилося.

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Михайло Єфремов, Микола Єфремов / колаж: Главред, фото: російські ЗМІ

Коротко:

Що з легенями актора

Який спосіб життя він вів

Російський актор-путініст Михайло Єфремов, який відсидів у в'язниці за ДТП у стані алкогольного сп'яніння, може незабаром втратити свого сина.

Як пишуть російські пропагандисти, син Єфремова фактично викурив свої легені. Він викурював по 7 пачок сигарет на день.

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Акторові Миколі Єфремову підтвердили бронхіальну астму у вкрай важкій формі. Зараз його легені працюють приблизно на 14% від норми. Будь-які фізичні навантаження для нього небезпечні. При цьому після екстреної госпіталізації він продовжує курити", - писав російський пропагандистський канал Mash.

Микола Єфремов / фото: kino-teatr.ru

Кілька років тому спадкоємець Єфремова наробив галасу, випавши з вікна третього поверху. "За нашими даними, у Миколи утворилося ущільнення на місці удару - у лобовій частці головного мозку праворуч. Там почала накопичуватися зайва рідина, яка порушувала надходження кисню. У підсумку медики провели трепанацію та встановили проточно-промивну систему для очищення рани", - писали тоді ЗМІ.

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Про особу: Михайло Єфремов Михайло Єфремов - радянський і російський актор театру, кіно, телебачення, озвучування та дубляжу, сценарист, театральний режисер, телеведучий; заслужений артист РФ (1995), лауреат Державної премії РФ (2001), двох кінопремій "Ніка" (2002, 2016) та премії "ТЕФІ" (2017), повідомляє Вікіпедія. Єфремов народився 10 листопада 1963 року в Москві в театральній родині - актора Олега Єфремова (1927–2000) та актриси театру "Современник" Алли Покровської (1937–2019). Дід Михайла Єфремова - оперний режисер Борис Покровський. Єфремов знявся в десятках кінофільмів, а також зіграв багато ролей у театрі. Артист, який грав у "Антикіллері", "Солдатах" та інших російських фільмах і серіалах, до "п’яного" ДТП не підтримував політику Путіна. У 2014 році він засудив окупацію Криму, а в 2015 році потрапив до "Білого списку" Мінкульту України, куди вносили прізвища культурних діячів, які не підтримують режим Кремля. Також Єфремов критикував Путіна та читав вірші в рамках проєкту "Громадянин-поет", у яких висміював його. Тоді актора вважали опозиціонером. Однак пізніше Єфремов виправдався за висміювання Путіна. "Я не маю стосунку до опозиції, не маю стосунку до політики. Нічого не маю проти особистості Путіна. Чому я повинен погано ставитися до людини, яка нас годує - нас, людей мистецтва, діячів кіно... Я артист, клоун, а не опозиціонер. Це моя робота", - передав слова Єфремова його адвокат.

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