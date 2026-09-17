'Абсолютне пекло' до жовтня: що чекає на Київ через удари РФ - The Economist

Російські удари по енергетиці здатні залишити столицю без світла та водопостачання.

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В The Economist попередили про удари РФ до жовтня / колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

РФ може посилити удари по Києву до жовтня

Столиця ризикує зіткнутися з перебоями у воді та світлі

Київ може стати "електричним островом"

Країна-агресор Росія продовжує регулярно завдавати масованих ударів по Києву та інших українських містах. Існують побоювання, що вже до жовтня у столиці будуть порушені системи постачання продовольства, води, а також каналізації, пише The Economist.

Західний дипломат заявив журналістам, що Київ "може впасти" вже цього року. Водночас український чиновник у розмові з журналістами додав, що він очікує "абсолютного пекла" до жовтня.

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"Вони (російські окупанти, - ред.) будуть мучити Київ. Вони використовуватимуть втому, виснаження та інші фактори, щоб спробувати спровокувати трагедію", – сказав український чиновник.

Київ ризикує стати "електричним островом"

Також у виданні підкреслили, що Україна краще підготувалася до зими, ніж у попередні роки. Українська енергетична інфраструктура, яка тривалий час була улюбленою мішенню Росії, була зміцнена за допомогою Заходу.

Однак українські чиновники та аналітики очікують, що удари Росії по енергетиці все ж час від часу спричинятимуть масштабні відключення електроенергії. Ймовірно, вони відбуватимуться навіть частіше, ніж минулого року.

Як пише The Economist, найімовірнішою ціллю окупантів стане саме Київ та його енергетична інфраструктура.

Джерела видання заявили, що якщо, як і минулого року, місцеві об’єкти генерації електроенергії будуть знищені, Київ може перетворитися на "електричний острів", що залежатиме від кількох вразливих вузьких місць.

Зазначається, що одним із таких вузлів є велика підстанція на 750 кВ у Макарові Київської області. За умови роботи цього вузла Київ отримуватиме електроенергію приблизно 16 годин на добу, а без нього - можливо, лише чотири.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Взимку РФ може посилити удари по енергетиці

Народний депутат фракції "Слуга народу" Богдан Кицак говорив, що мешканці України можуть потенційно у будь-який момент опинитися в умовах відключення світла та води.

За його словами, причиною цього стануть удари Росії. Він додав, що протягом останніх місяців ворог фокусує увагу на обстрілах столиці, але невідомо, чи в зимовий період ця тенденція збережеться.

"Ми не знаємо точно, яка буде інтенсивність ракетно-дронових ударів з боку Російської Федерації, які будуть ключові точки", - наголосив нардеп.

Удари РФ по Києву - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 вересня РФ атакувала Київ. Не менше 16 осіб постраждали в результаті атаки. Серед потерпілих двоє дітей: 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Наслідки зафіксовано в Дарницькому, Дніпровському, Солом’янському та Подільському районах.

Вранці 16 вересня армія РФ завдала удару по залізничній інфраструктурі. Був атакований пасажирський поїзд Київ - Миколаїв. Пасажирів та екіпаж встигли евакуювати, обійшлося без постраждалих.

У ніч на 15 вересня у Києві внаслідок атаки зафіксовано влучання у складські приміщення. Одна людина постраждала від ворожої атаки в Дарницькому районі.

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Про джерело: The Economist The Economist - впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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