Україну накриє хвиля холоду: синоптик сказав, чи будуть заморозки

Тепла й суха погода протримається лише до неділі, після чого температурний фон знизиться майже на 10 градусів.

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Коли Україну накриє похолодання / фото: pixabay

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Скільки ще протримається тепла погода

Коли почнуться дощі по всій Україні

В Україні через атмосферний фронт зіпсується погода, а температура повітря знизиться вже до кінця тижня. Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

"У період 18-20 вересня, пануватиме лагідне вересневе літо: переважно сонячно, сухо та маловітряно. Температура вночі +8…+13, вдень комфортні +22…+27", - зазначив він. відео дня

Погода 18 вересня / фото: meteoprog

Коли погода в Україні зміниться

Синоптик наголосив, шо у понеділок, 21 вересня, погода зміниться.

"Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт глибокого атлантичного циклону, який принесе довгоочікувані дощі. З північними вітрами до нас надійде холодне вологе повітря зі Скандинавії, температурний фон знизиться. Вночі +8..+13, вдень +16…+21", - зауважив Постригань.

Погода 21 вересня / фото: facebook.com/vitalijpostrigan

Якою буде погода наступного тижня

Він додав, що у період 22-25 вересня, циклонічні вихори підтримуватимуть вологий сценарій погоди, тому періодично випадатимуть дощі різної інтенсивності. Також продовжиться находження холодного повітря.

"Тож вже варто заздалегідь приготувати парасолі та легкі куртки. Температура повітря вночі +7…+12, вдень +12…+17", - йдеться у повідомленні.

Чи можливі заморозки в Україні

Синоптик підкреслив, що хвиля холоду очікується відчутною, але наразі заморозків не передбачається.

"Навіть під таким циклонічним "натиском" природа залишатиме простір для приємних пауз - з’являтимуться "сонячні вікна". Бабине літо ще повернеться", - підсумував Постригань.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні 18 вересня у більшості областей не зміниться. Поле підвищеного тиску визначатиме погоду без опадів, проте у більшості західних, вночі й у північних областях холодний атмосферний фронт зумовить місцями короткочасний дощ.

Синоптик Наталія Діденко говорила, що за попередніми прогнозами з наступного тижня, з 21 вересня, у більшості областей України очікується різке похолодання та дощі.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що на тлі підвищеного атмосферного тиску до кінця другої декади місяця переважатиме по-літньому тепла, суха та малохмарна погода, яку по праву можна вважати першим бабиним літом.

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Про персону: Віталій Постригань Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

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