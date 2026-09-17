Україну накриє хвиля холоду: синоптик сказав, чи будуть заморозки

Ви дізнаєтеся:
- Скільки ще протримається тепла погода
- Коли почнуться дощі по всій Україні
В Україні через атмосферний фронт зіпсується погода, а температура повітря знизиться вже до кінця тижня. Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.
"У період 18-20 вересня, пануватиме лагідне вересневе літо: переважно сонячно, сухо та маловітряно. Температура вночі +8…+13, вдень комфортні +22…+27", - зазначив він.відео дня
Коли погода в Україні зміниться
Синоптик наголосив, шо у понеділок, 21 вересня, погода зміниться.
"Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт глибокого атлантичного циклону, який принесе довгоочікувані дощі. З північними вітрами до нас надійде холодне вологе повітря зі Скандинавії, температурний фон знизиться. Вночі +8..+13, вдень +16…+21", - зауважив Постригань.
Якою буде погода наступного тижня
Він додав, що у період 22-25 вересня, циклонічні вихори підтримуватимуть вологий сценарій погоди, тому періодично випадатимуть дощі різної інтенсивності. Також продовжиться находження холодного повітря.
"Тож вже варто заздалегідь приготувати парасолі та легкі куртки. Температура повітря вночі +7…+12, вдень +12…+17", - йдеться у повідомленні.
Чи можливі заморозки в Україні
Синоптик підкреслив, що хвиля холоду очікується відчутною, але наразі заморозків не передбачається.
"Навіть під таким циклонічним "натиском" природа залишатиме простір для приємних пауз - з’являтимуться "сонячні вікна". Бабине літо ще повернеться", - підсумував Постригань.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, погода в Україні 18 вересня у більшості областей не зміниться. Поле підвищеного тиску визначатиме погоду без опадів, проте у більшості західних, вночі й у північних областях холодний атмосферний фронт зумовить місцями короткочасний дощ.
Синоптик Наталія Діденко говорила, що за попередніми прогнозами з наступного тижня, з 21 вересня, у більшості областей України очікується різке похолодання та дощі.
Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що на тлі підвищеного атмосферного тиску до кінця другої декади місяця переважатиме по-літньому тепла, суха та малохмарна погода, яку по праву можна вважати першим бабиним літом.
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Про персону: Віталій Постригань
Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.
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