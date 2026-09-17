ЗСУ відкинули ворога: з'явилися подробиці зачистки, розкрито напрямок

Українські захисники досягли значних успіхів одразу на кількох напрямках фронту.

https://glavred.net/analytics/vsu-otbrosili-vraga-poyavilis-podrobnosti-zachistki-raskryto-napravlenie-10797473.html Посилання скопійоване

Розкрито подробиці боїв на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне:

Десятки росіян знищили під Волчанськом

ЗСУ провели важливу зачистку на сході

Українські захисники відкинули ворога на Донбасі

На фронті тривають активні бойові дії, причому Збройні сили України наступають одразу на кількох напрямках.

Росіян "покрошили" під Волчанськом: подробиці боїв

Бійці 2-го батальйону "Волкодави" 57-ї мотопіхотної бригади розповіли подробиці знищення російських штурмовиків.

відео дня

FPV-дрони вразили ворожу піхоту, яка намагалася сховатися в кущах або руїнах.

"Рвемо й смажимо російське м'ясо на Волчанському напрямку. На чергову партію російського піхотного поповнення полювали наші оператори дронів", - йдеться в описі.

/ Скріншот

Уточнюється, що втрати РФ склали щонайменше один взвод - 30 окупантів.

/ Главред

Зачистка на сході: важливі подробиці

Селище Новоселівка Лиманського району Донецької області знову під контролем Сил оборони. Населений пункт зачистили від ворожої присутності бійці 125-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ спільно з іншими підрозділами 3-го армійського корпусу.

Наші воїни перевірили кожен будинок, знищуючи сили супротивника, якщо ті намагалися чинити опір.

/ Главред

"Під час спільних дій українські військові виявляли інфільтрованого противника в будинках і зачищали їх, знищуючи окупантів, які намагалися закріпитися в населеному пункті. Завдяки злагодженій роботі підрозділів Новоселівку повністю очистили від противника", - йдеться в коментарі до опублікованих кадрів.

/ Скріншот

Важливий прорив ЗСУ: ворога відкинули на Донбасі

Українські військові розповіли про звільнення від російських окупантів села Середнє Краматорського району Донецької області.

"У результаті ретельно спланованої та багатоетапної операції підрозділи бригади змогли знищити живу силу противника у Середньому та звільнити населений пункт. Операцію на землі провели піхотинці - здійснено успішні ударно-штурмові дії на південь від населеного пункту, відкинувши противника за річку Нетриус", - повідомили в 66 ОМБр.

При цьому зазначається, що українських війська не зазнали жодних втрат під час звільнення Середнього.

"У результаті ретельної розвідки та щільної вогневої підготовки з боку артилерії та безпілотних систем вдалося придушити вогневі засоби противника, а піхотинці механізованих батальйонів раптовими ударами за вогневої підтримки танкового батальйону знищили ворожу живу силу", - йдеться в повідомленні.

/ Скріншот

У РФ успіх на сході: названо напрямок

Російські окупаційні війська просуваються в Покровському районі Донецької області. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

/ Главред

Як уточнюється в інформаційному повідомленні, у загарбників РФ зафіксовано успіх поблизу села Белицьке Покровського району.

"Карта оновлена. Ворог просунувся поблизу Белицького (Покровський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні профільного ресурсу.

/ DeepState

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пішли в наступ. Окупантам стає дедалі важче приховувати успіхи України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські війська проводять контрнаступальну операцію під кодовою назвою "Вівальді" проти російського виступу на північний захід від Лимана. Про операцію повідомив командир 3-го армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький.

Як повідомляв Главред, ще до офіційного оголошення операції "Вівальді" ЗМІ повідомляли, що Сили оборони України відновили контроль над понад 200 квадратними кілометрами території в районі Лимана.

Читайте також:

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред