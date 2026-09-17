Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Аналітика

ЗСУ відкинули ворога: з'явилися подробиці зачистки, розкрито напрямок

Олексій Тесля
17 вересня 2026, 21:40
google news Підпишіться
на нас в Google
Українські захисники досягли значних успіхів одразу на кількох напрямках фронту.
ЗСУ, Фронт, Війна
Розкрито подробиці боїв на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне:

  • Десятки росіян знищили під Волчанськом
  • ЗСУ провели важливу зачистку на сході
  • Українські захисники відкинули ворога на Донбасі

На фронті тривають активні бойові дії, причому Збройні сили України наступають одразу на кількох напрямках.

Росіян "покрошили" під Волчанськом: подробиці боїв

Бійці 2-го батальйону "Волкодави" 57-ї мотопіхотної бригади розповіли подробиці знищення російських штурмовиків.

відео дня

FPV-дрони вразили ворожу піхоту, яка намагалася сховатися в кущах або руїнах.

"Рвемо й смажимо російське м'ясо на Волчанському напрямку. На чергову партію російського піхотного поповнення полювали наші оператори дронів", - йдеться в описі.

Знімок екрана
/ Скріншот

Уточнюється, що втрати РФ склали щонайменше один взвод - 30 окупантів.

ЗСУ відкинули ворога: з'явилися подробиці зачистки, розкрито напрямок
/ Главред

Зачистка на сході: важливі подробиці

Селище Новоселівка Лиманського району Донецької області знову під контролем Сил оборони. Населений пункт зачистили від ворожої присутності бійці 125-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ спільно з іншими підрозділами 3-го армійського корпусу.

Наші воїни перевірили кожен будинок, знищуючи сили супротивника, якщо ті намагалися чинити опір.

Лиман инфографика Главред
/ Главред

"Під час спільних дій українські військові виявляли інфільтрованого противника в будинках і зачищали їх, знищуючи окупантів, які намагалися закріпитися в населеному пункті. Завдяки злагодженій роботі підрозділів Новоселівку повністю очистили від противника", - йдеться в коментарі до опублікованих кадрів.

Знімок екрана
/ Скріншот

Важливий прорив ЗСУ: ворога відкинули на Донбасі

Українські військові розповіли про звільнення від російських окупантів села Середнє Краматорського району Донецької області.

"У результаті ретельно спланованої та багатоетапної операції підрозділи бригади змогли знищити живу силу противника у Середньому та звільнити населений пункт. Операцію на землі провели піхотинці - здійснено успішні ударно-штурмові дії на південь від населеного пункту, відкинувши противника за річку Нетриус", - повідомили в 66 ОМБр.

При цьому зазначається, що українських війська не зазнали жодних втрат під час звільнення Середнього.

"У результаті ретельної розвідки та щільної вогневої підготовки з боку артилерії та безпілотних систем вдалося придушити вогневі засоби противника, а піхотинці механізованих батальйонів раптовими ударами за вогневої підтримки танкового батальйону знищили ворожу живу силу", - йдеться в повідомленні.

Знімок екрана
/ Скріншот

У РФ успіх на сході: названо напрямок

Російські окупаційні війська просуваються в Покровському районі Донецької області. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

ЗСУ відкинули ворога: з'явилися подробиці зачистки, розкрито напрямок
/ Главред

Як уточнюється в інформаційному повідомленні, у загарбників РФ зафіксовано успіх поблизу села Белицьке Покровського району.

"Карта оновлена. Ворог просунувся поблизу Белицького (Покровський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні профільного ресурсу.

Знімок екрана
/ DeepState

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пішли в наступ. Окупантам стає дедалі важче приховувати успіхи України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські війська проводять контрнаступальну операцію під кодовою назвою "Вівальді" проти російського виступу на північний захід від Лимана. Про операцію повідомив командир 3-го армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький.

Як повідомляв Главред, ще до офіційного оголошення операції "Вівальді" ЗМІ повідомляли, що Сили оборони України відновили контроль над понад 200 квадратними кілометрами території в районі Лимана.

Читайте також:

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
лінія фронту війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Залізниця й вокзали працюватимуть за новими правилами: що зміниться

Залізниця й вокзали працюватимуть за новими правилами: що зміниться

22:44Україна
Туреччина запропонувала Україні та Росії угоду щодо атак в Чорному морі - ЗМІ

Туреччина запропонувала Україні та Росії угоду щодо атак в Чорному морі - ЗМІ

21:47Світ
ЗСУ відкинули ворога: з'явилися подробиці зачистки, розкрито напрямок

ЗСУ відкинули ворога: з'явилися подробиці зачистки, розкрито напрямок

21:40Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 18 вересня: Собакам — компліменти, Мавпам — захист

Китайський гороскоп на завтра, 18 вересня: Собакам — компліменти, Мавпам — захист

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці двох людей на пікніку за 47 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці двох людей на пікніку за 47 с

Скільки варити гречку, щоб вона вийшла смачна: кухар назвав точний час

Скільки варити гречку, щоб вона вийшла смачна: кухар назвав точний час

Виїхав за кордон завдяки Виннику: відомий співак зробив зізнання

Виїхав за кордон завдяки Виннику: відомий співак зробив зізнання

Секрет ідеальної манної каші: коли насправді треба сипати крупу

Секрет ідеальної манної каші: коли насправді треба сипати крупу

Останні новини

23:15

Мухи оминатимуть дім стороною: яку рослину варто поставити на підвіконня

23:07

Різкий зліт цін на АЗС: з'явився прогноз нового подорожчання

23:01

Денисенко пояснив: закон Грема потрібен Трампу для гри з Китаєм, а не заради УкраїниПогляд

22:44

Залізниця й вокзали працюватимуть за новими правилами: що зміниться

22:12

Духовка знову блищатиме: простий секрет від найстійкішого нагаруВідео

Росія битиме великою кількістю балістики по енергетиці з початком опалювального сезону - КриволапРосія битиме великою кількістю балістики по енергетиці з початком опалювального сезону - Криволап
21:47

Туреччина запропонувала Україні та Росії угоду щодо атак в Чорному морі - ЗМІ

21:40

ЗСУ відкинули ворога: з'явилися подробиці зачистки, розкрито напрямок

21:25

"Абсолютне пекло" до жовтня: що чекає на Київ через удари РФ - The Economist

21:10

Павуки масово лізуть у будинки восени: що покласти на підвіконня, щоб їх відлякатиВідео

Реклама
20:51

Для чого оцет наносять на велосипед — дивний трюк із потужним ефектом

20:34

Звичайний білий унітаз уже не в моді: що прийшло йому на зміну

20:13

Як прибрати пару у ванній — простий кухонний засіб проти цвілі

20:06

Синові російського актора Єфремова поставили невиліковний діагноз

19:55

"Вони прориваються в міста": українців попередили про нову серйозну небезпеку взимку

19:54

Як використати непарну шкарпетку — корисний секрет досвідчених господинь

19:51

Україну накриє хвиля холоду: синоптик сказав, чи будуть заморозки

19:50

Як висушити білизну за годину без батарей та зайвих витрат: розкритий хитрий лайфхакВідео

19:43

Гороскоп на завтра, 18 вересня: Левам - успіх, Скорпіонам - знайомство

19:31

Які види дерев категорично не можна садити біля будинку: попередження лісникаВідео

19:25

Навіщо заморожувати половинку лимона: прихована користь домашнього трюку

Реклама
19:11

Що стримує РФ та Україну від переговорів: в США зробили несподівану заяву

19:05

Гороскоп Таро на завтра, 18 вересня: Стрільцям — зупинитися, Терезам — тиша

18:56

Москва йде ва-банк: Клочок розкрив, чим Кремль торгуватиметься з Європою

18:44

Що буде з курсом долара і євро: банкір попередив про важливий нюанс 21-27 вересня

18:29

Банани перестануть швидко псуватися: розкрито секрет тривалого зберіганняВідео

18:21

Мінус 10% за тиждень: в Україні подешевшав популярний овоч, які тепер ціни

18:05

"Підкинули з вулиці": на Львівщині пролунав вибух біля РТЦК та СП, поранено військового

18:01

Несподіваний ефект для паркету — навіщо мити дерев'яну підлогу чаєм

17:42

Не до добра: чому раптове зникнення або поява мишей у хаті віщує біду

17:40

Коли варто перевірити рівень калію та які симптоми не варто ігнорувати новини компанії

17:35

Уряд відклав підготовку енергетики до зими - що сталось та коли вона відновиться

17:34

Щоб чорниця рясно плодоносила: чим потрібно удобрити кущі восениВідео

17:07

Київ та область додали до зон підвищеного ризику: що зміниться для населення

17:03

Три знаки зодіаку набудуть нової ери: зміни розпочнуться вже 18 вересня

17:01

"Притисли до стіночки": Ротару принизили через зрадницю Повалій

17:01

В Україні стартувала соціальна кампанія "Перевірте головне". Її мета – привернути увагу до профілактики хвороб серця та судин новини компанії

16:58

РФ зробить ставку на виснаження: розкрито сценарій ударів по Україні взимку

16:45

"Пекельні санкції" США ухвалено: як відреагували Китай та Індія на удар по Росії

16:23

"Наклав на себе руки": популярний ведучий розповів про особисту трагедію

16:07

Євро різко просів, долар дорожчає: новий курс валют на 18 вересня

Реклама
16:05

Похолодання накриє Україну швидше, ніж очікувалося: де знизиться температура

16:03

Зеленський і Трамп можуть домогтися перемир’я між Україною та РФ - Сибіга

15:40

Яке пальто обрати на осінь 2026: стилістка розібрала 5 трендівВідео

15:22

Легендарний хіт 1980 року увійшов до списку найкращих пісень усіх часівВідео

15:21

Київстар ТБ представляє Original-серіал "Мій новий берег" — усі серії вже доступні на платформі

15:21

Росія залучила тисячі північнокорейців до виробництва дронів: як їх ховають

14:55

Суд зобов’язав Львівську міськраду зареєструвати петицію про відставку Андрія Садового

14:47

Прем’єра "Голосу країни-14", турецькі серіали та продовження улюблених проєктів: що покаже 1+1 Україна у новому осінньому сезоні

14:43

Переможець шоу "Голос" знайдений мертвим у віці 43 років

14:34

17-та балістика за місяць: Росія вчетверте атакувала "Запоріжсталь"

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Регіони
Новини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти