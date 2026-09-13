У Кремлі заговорили про тристоронні переговори щодо України: де можуть пройти

Спадкоємний принц Абу-Дабі особисто підтвердив готовність Еміратів прийняти переговорний процес.

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У Кремлі назвали країну, де можуть відбутися переговори щодо України / Колаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem

Коротко:

Кремль очікує тристоронню зустріч найближчим часом

ОАЕ готові надати майданчик для переговорів

Москва називає варіант з Еміратами прийнятним

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Об'єднані Арабські Емірати готові надати майданчик для переговорів щодо війни в Україні - про це спадкоємний принц Абу-Дабі особисто повідомив Володимиру Путіну. Паралельно в Кремлі заговорили про тристоронню зустріч у найближчій перспективі, повідомляє УНІАН

Пропозицію оприлюднив помічник російського президента Юрій Ушаков. За його словами, позиція Москви щодо запропонованої локації вже сформована: переговорний майданчик в ОАЕ є "цілком прийнятним", - зазначив він.

Що кажуть про формат зустрічі

Окремо в Кремлі окреслили часові рамки можливого дипломатичного процесу. Речник російського президента Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ заявив, що тристороння зустріч щодо війни в Україні може відбутися "в осяжній перспективі".

Конкретних дат, складу учасників чи порядку денного в Москві поки не називають. Так само не уточнюється, на якому рівні відбувалися контакти між Путіним і керівництвом Еміратів щодо організації майданчика.

Чи можуть відбутися переговори між Зеленським і Путіним

Главред писав, що за словами керівника ОП України Кирила Буданова, переговори між президентом України Володимиром Зеленським і главою Кремля Володимиром Путіним не відбудуться раптово, "як грім серед ясного неба".

Якщо Російська Федерація дійсно готова до серйозної розмови, Україна також була б готова. Україна неодноразово підкреслювала і доводила своїми діями, що виступає за завершення війни та мир.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що Дональд Трамп не заперечує проти прямих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним. Водночас він наголосив, що саме США під його керівництвом сприяли наближенню сторін до поточного етапу переговорів і можливого діалогу.

Раніше президент України Володимир Зеленський оприлюднив відкритий лист до російського лідера Володимира Путіна, у якому закликав припинити війну та перейти до прямих переговорів.

Напередодні Зеленський попередив, що якщо Росія не погодиться на переговори у форматі тристоронньої зустрічі найближчим часом, війна в Україні може стати тривалою.

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Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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