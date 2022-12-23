Російський депутат зажадав завести справу на Путіна через війну в Україні

За слово "війна" в РФ засудили вже кілька тисяч людей, нагадав Микита Юферев.

У РФ зажадали завести кримінальну справу на Володимира Путіна / kremlin.ru

Проти президента країни-агресора Володимира Путіна зажадали завести кримінальну справу за статтею про поширення "фейків" про армію РФ.

З таким зверненням муніципальний депутат з Санкт-Петербурга Нікіта Юферєв звернувся в Генпрокуратуру РФ в Twitter.

Причиною стало те, що Путін назвав війну - війною, що законодавчо заборонено в РФ.

Депутат нагадав фразу Путіна "наша мета – не розкручувати маховик військового конфлікту, а, навпаки, закінчити цю війну".

Він звернув увагу на те, що в РФ за слово "війна" засудили вже кілька тисяч людей. Російський депутат вважає, що Путіна необхідно залучити за поширення "фейків" про російську окупаційну армію.

Юферєв просить перевірити виступ Путіна на прес-конференції 21 грудня для кремлівського пулу в Москві, в ході якого Путін назвав "СВО" війною.

Нагадаємо, раніше Путін вперше назвав війною російське вторгнення, яке раніше він іменував "спеціальною військовою операцією".

Водночас він не забув звинуватити у початку війни Україну.

"Війна була розпочата не нами, а в 2014 році після "державного перевороту" в Україні. Вона була розпочата українською тоді владою, яка прийшла в коридори цієї влади за допомогою "держперевороту" для придушення волевиявлення людей, що жили на Донбасі", — сказав Путін.

Нагадаємо, раніше Путін сказав, що розв'язана Росією війна проти України може затягнутися. Захоплення окупантами тільки деяких українських територій він вважав, мовляв,"значущим результатом".

Також Путін зізнався, що вже 150 тисяч мобілізованих росіян відправили на фронт воювати проти ЗСУ в лавах загарбників.

За його словами, з них 77 тисяч вже перебувають у бойових підрозділах, решта, мовляв, "на других-третіх рубежах" або нібито "проходять підготовку".

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