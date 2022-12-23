Сумнівно, що Путін зможе швидко збільшити свою армію - британська розвідка

Британська розвідка засумнівалася в здатності країни-агресора, Росії, всерйоз збільшити свою армію - оскільки людей взяти нізвідки.

Володимир Путін і російська армія / фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін від своїх поплічників минулої середи, 21 грудня, отримав плани, які передбачають розширення армії окупантів приблизно на 30% - приблизно до півтора мільйонів чоловік. Але як повідомляється на Twitter-сторінці Міністерства оборони Великобританії з посиланням на прогноз тамтешніх розвідників, є серйозні сумніви у втіленні цих планів у життя.

Як зазначається у зведенні розвідників, міністр оборони Росії Сергій Шойгу пояснив − розширення включатиме як мінімум дві бригади, дислоковані на північному заході Росії. І нібито їх чисельність яких збільшиться до дивізії. Шойгу в своєму виступі зумовив таке рішення передбачуваною загрозою з боку Фінляндії і прийдешнім вступом Швеції в НАТО.

За даними британської розвідки, поява таких планів стала сигналом про те, як саме Росія хоче адаптуватися до довгострокових стратегічних викликів, на які її штовхнув Путін в результаті вторгнення в Україну.

При цьому британські розвідники відверто не можуть зрозуміти – де Росія відшукає новобранців для такого збільшення − в той час, "коли її сили знаходяться під безпрецедентним тиском в Україні".

Війна Росії проти України

Головнокомандувач армією України Валерій Залужний нещодавно в інтерв'ю The Economist розповів, що агресор РФ з кінця січня або в березні може піти в новий широкомасштабний наступ. Ворог може знову спробувати захопити Київ, піти в атаку на Донбасі чи півдні. Силам оборони України потрібна зброя.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що наступні півроку стануть вирішальними для України. Він закликав країни Заходу підтримати українську державу у відбитті ракетних атак РФ, забезпечити стійкість країни взимку, посилити військову допомогу і допомогти в просуванні формули миру.

Командувач оперативним командуванням Південь Андрій Ковальчук сказав, що ЗСУ розглядають сценарій можливого нападу Росії з півночі, сходу та півдня. Наступ з території Білорусі може відбутися або в кінці лютого, або пізніше. Україна готується до відбиття можливої ворожої атаки.

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