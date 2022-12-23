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Мітить на крісло Путіна: Пригожин через політичні амбіції збільшує роль ПВК "Вагнера" у війні – ISW

23 грудня 2022, 09:58
"Кухар Путіна" уже допомагав РФ закупляти зброю в КНДР для війни проти України. Він намагається справити враження на ультранаціоналістичний електорат в Росії.
Владимир Путин, Евгений Пригожин
Пригожин збільшує роль ПВК "Вагнера" у війні через політичні амбіції, зазначають в ISW/ сайт Кремля, соцмережі

Власник приватної військової компанії "Вагнера" і "кухар Путіна" Євген Пригожин намагається посилити роль своєї ПВК у російських військових операціях на території України.

У нього є політичні амбіції, і збільшенням ролі своєї ПВК у війні він хоче вплинути на ультранаціоналістичний електорат в Росії, який він сподівається пізніше використати. Про це розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що, за словами речника Ради національної безпеки США Джона Кірбі, група "Вагнера" отримала партію зброї від Північної Кореї для її використання у війні проти України.

Також Кірбі повідомив, що Пригожин щомісяця витрачає понад 100 мільйонів доларів на фінансування операцій вагнерівців в Україні. За даними речника Ради національної безпеки США, наразі на території Української держави перебуває 50 тисяч вагнерівців, з яких 10 тисяч контрактників і 40 тисяч завербованих у в’язницях засуджених.

Аналітики вважають, що Пригожин за допомогою своєї ПВК намагається забезпечити російських військових тими можливостями, яких їм не вистачає.

"Повідомлення про постачання Північною Кореєю зброї російським військовим через групу Вагнера можуть свідчити про те, що Пригожин намагається використати свою приватну військову компанію для поставок іноземної зброї, яку російському міністерству оборони було б складніше закупати офіційно", – йдеться у звіті ISW.

Також аналітики розповіли, що Пригожин значну частину вагнерівців перекинув під Бахмут, сподіваючись, що це допоможе окупаційному війську добитися успіхів, яких досі досягнути не вдалося.

В Інституту вивчення війни припускають, що такими своїми діями Пригожин намагається накопичити вплив на ультранаціоналістичний електорат, щоб потім реалізувати свої політичні амбіції.

Раніше ексдепутат Держдуми РФ, який набув українське громадянство, бізнесмен Ілля Пономарьов зазначав, що Путін навмисно лякає Захід хаосом, який може виникнути в РФ після поразки країни-агресорки у війні. Він намагається показати, що у разі усунення його від влади президентом Росії може стати ще небезпечніша людина, наприклад, глава Чечні Рамзан Кадиров чи російський бізнесмен і власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин.

Нагадаємо, після візиту президента України Володимира Зеленського на передові позиції у Бахмут і його зустрічі з українськими захисниками під Бахмут на позиції окупантів приїхав Євген Пригожин. Власник ПВК "Вагнера" почав влаштовувати цирк з викликом президента України на "розбірки". Пригожин наказував обстріляти Бахмут.

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