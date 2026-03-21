Трамп проміняв НАТО на Путіна і "вколов" Зеленського — журналістка

Сергій Кущ
21 березня 2026, 01:05
Американський лідер розкритикував союзників по НАТО, заявивши, що вони "абсолютно нічим не допомогли"
Трамп обрав Путіна замість союзників / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Президент США Дональд Трамп висловив більше довіри російському диктатору Володимиру Путіну, ніж європейським союзникам.

З такою заявою виступила журналістка каналу MS NOW Стефані Руле Вона також зазначила, що, на його думку, з президентом України Володимиром Зеленським "дуже важко мати справу, важче, ніж з Путіним".

В ефірі програми Ana Cabrera Reports Руле розповіла, що бесіда почалася з обговорення Ірану. Трамп заявив, що США "можуть піти хоч завтра, тому що знищили більшу частину країни та їхню владу". При цьому він визнав, що режим аятол не переможений остаточно і "може відновитися".

Крім того, американський лідер піддав критиці союзників по НАТО, заявивши, що вони "абсолютно нічим не допомогли" в контексті конфлікту з Іраном, однак підкреслив, що США не потребують їхньої підтримки.

Говорячи про роль України на Близькому Сході, Трамп заявив, що всі висловлювання Зеленського "робляться з політичних та піар-цілей". "Вони нічого не зробили", — підкреслив він.

Мирні переговори — останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Україна має кілька пропозицій, здатних сприяти припиненню бойових дій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що не виключає можливості виходу президента США Дональда Трампа з переговорного процесу щодо миру в Україні. У такому випадку, за його словами, Європейський Союз повинен продовжити мирні ініціативи. Однак поки що про такий сценарій не йдеться, і ЄС повинен і надалі чинити тиск на Москву та підтримувати Україну.

Нагадаємо, що Україна готова до нового раунду переговорів зі США та Росією. Однак дата і місце проведення зустрічі поки що не визначені через розбіжності в позиціях Вашингтона і Москви. Про це Зеленський повідомив журналістам після візиту до Франції.

Вам може бути цікаво:

Прощання з Патріархом Філаретом — стало відомо, коли і де відбудуться похорони

Прощання з Патріархом Філаретом — стало відомо, коли і де відбудуться похорони

23:23Україна
Кремль готується до заворушень після укладення мирної угоди з Україною – Reuters

Кремль готується до заворушень після укладення мирної угоди з Україною – Reuters

23:11Світ
"Зсередини починає руйнуватися": Пугачова стривожила своїм станом

"Зсередини починає руйнуватися": Пугачова стривожила своїм станом

Відключення світла стануть довшими та жорсткішими: коли та чому

Відключення світла стануть довшими та жорсткішими: коли та чому

Гороскоп Таро на квітень 2026 року: Ракам — свято, Левам — гроші, Дівам — зміни

Гороскоп Таро на квітень 2026 року: Ракам — свято, Левам — гроші, Дівам — зміни

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дроворуба за 21 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дроворуба за 21 с

Гороскоп Таро на завтра, 21 березня: Близнюкам — цінувати себе, Ракам — рішення

Гороскоп Таро на завтра, 21 березня: Близнюкам — цінувати себе, Ракам — рішення

Останні новини

01:41

Всесвіт обрав їх: трьом знакам зодіаку пощастить як ніколи з 23 березня

01:05

Трамп проміняв НАТО на Путіна і "вколов" Зеленського — журналістка

20 березня, п'ятниця
23:55

Що буде з виплатами та притулком: дипломати вирішують долю українців у Європі

23:23

Прощання з Патріархом Філаретом — стало відомо, коли і де відбудуться похорони

23:11

Кремль готується до заворушень після укладення мирної угоди з Україною – Reuters

Росіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій СШАРосіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій США
22:30

Українці зобов'язані сплачувати податок за свої квартири: скільки доведеться заплатити

22:12

Чотири знаки зодіаку розірвуть замкнуте коло проблем у коханні - хто вони

21:27

Трамп назвав НАТО "паперовим тигром" без США, Кремль намагається послабити Альянс зсередини

21:18

Рівнодення змінить життя чотирьох знаків зодіаку - хто серед щасливчиків

Реклама
21:14

Обмеження торкнуться майже всіх: графік вимкнення світла на 21 березня в Сумах

20:55

Важливо встигнути до настання тепла: чим посипати часник для формування головокВідео

20:35

Навіть ключі від квартири: три знаки зодіаку, яким можна довірити все

20:06

Сніг з дощем увірветься на Львівщину: синоптики попередили про негоду

19:44

Росія пропонувала США "угоду" щодо України та Ірану - що відповів Трамп

19:42

Справжня несподіванка: якими будуть ціни на яйця на Великдень

19:42

Буде мороз і підуть дощі: несподіваний прогноз погоди

19:10

Як удари по Ірану впливають на Росію та глобальну безпеку: Коваленко розкрив подробиціПогляд

19:09

США не дарма скасували санкції проти Росії: Андрусів розкрив задум Трампа

18:57

Atlas Festival оголосив другу хвилю лайнапу: "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" та "Друга Ріка" серед хедлайнерів новини компанії

18:31

Зменшує фізнавантаження: ЗСУ розпочали випробування перших екзоскелетів на фронті

Реклама
18:27

Їх спотворили й витіснили в СРСР: про які колоритні українські слова йде мова

18:24

Вислів "скільки душі завгодно" є помилкою - як сказати українськоюВідео

18:23

Короля підозрюють у подорожах у часі: що не так із його взуттям

17:42

У ресторанах помітили приховані збори: клієнти почали перевіряти чекиВідео

17:37

Тепло не прийде: якою буде погода в Тернопільській області на вихідних

17:20

У Слов'янську оголосили примусову евакуацію дітей – подробиці

17:03

Долар різко почав падати, євро злетів: новий курс валют на 23 березня

16:37

Помер Чак Норріс: головні меми та феномен актораФото

16:35

Зникає з прилавків: в Україні дефіцит популярного овоча, ціни злетіли

16:34

ЗСУ влупили по важливому об'єкту в РФ: подробиці від Генштабу

16:24

Чак Норріс помер: родина актора опублікувала офіційну заяву

16:20

Кому 21 березня слід молитися про зцілення: яке церковне свято

16:16

Чи можна їсти м'ясо під час Великого посту - священник розкрив усю правдуВідео

16:11

"Переживає за доньку": Кіркоров дав сміливу обіцянку Ані Лорак

16:05

На Марсі помітили "піраміду" розміром з єгипетську: загадка розділила вчених

15:54

"Наживо": Королеву терміново прооперували

15:38

Будьте обережні з банкоматами: туристка розповіла про небезпечну помилкуВідео

15:33

На Житомирщину повертається тепло: якої температури чекати у вихідні

15:26

Меган Маркл опублікувала рідкісне фото своєї доньки Лілібет

15:14

Хто має перевагу на перехресті: водіїв ставить у ступор тест з ПДРВідео

Реклама
14:51

Космічний й мармуровий ефект за копійки: чим пофарбувати яйця на ВеликденьВідео

14:37

Мозгова зворушливо привітала старшу доньку та опублікувала рідкісне фото з нею

14:33

Мінус $16млн: ЗСУ FPV-дроном збили ворожий гелікоптер Ка-52 - екіпаж ліквідованоФото

14:32

Накип відпаде за лічені хвилини: що треба залити в чайник замість оцту

14:27

Популярний артист зізнався у романі після скандального розлучення — деталі

14:21

США просять допомогти на Близькому Сході: Зеленський озвучив позицію України

14:16

Закуска з буряка, яку будуть їсти всі: рецепт шикарної страви на Великдень

13:36

"Росія не перемагає": Зеленський відверто розповів про перебіг війни в Україні

13:17

"Всіх загребли, і мене разом з ними": Могилевська опинилася в халепі

13:08

Прикинувся пораненим: хитрий трюк кота заради ласощів розсмішив господинюВідео

