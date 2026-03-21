Трамп проміняв НАТО на Путіна і "вколов" Зеленського — журналістка

Американський лідер розкритикував союзників по НАТО, заявивши, що вони "абсолютно нічим не допомогли"

https://glavred.net/politics/tramp-promenyal-nato-na-putina-i-ukolol-zelenskogo-zhurnalistka-10750712.html Посилання скопійоване

Трамп обрав Путіна замість союзників

Ви дізнаєтеся:

Трамп різко висловився на адресу Зеленського

Американський лідер піддав критиці союзників по НАТО

Президент США Дональд Трамп висловив більше довіри російському диктатору Володимиру Путіну, ніж європейським союзникам.

З такою заявою виступила журналістка каналу MS NOW Стефані Руле Вона також зазначила, що, на його думку, з президентом України Володимиром Зеленським "дуже важко мати справу, важче, ніж з Путіним".

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

В ефірі програми Ana Cabrera Reports Руле розповіла, що бесіда почалася з обговорення Ірану. Трамп заявив, що США "можуть піти хоч завтра, тому що знищили більшу частину країни та їхню владу". При цьому він визнав, що режим аятол не переможений остаточно і "може відновитися".

Крім того, американський лідер піддав критиці союзників по НАТО, заявивши, що вони "абсолютно нічим не допомогли" в контексті конфлікту з Іраном, однак підкреслив, що США не потребують їхньої підтримки.

Говорячи про роль України на Близькому Сході, Трамп заявив, що всі висловлювання Зеленського "робляться з політичних та піар-цілей". "Вони нічого не зробили", — підкреслив він.

Як раніше повідомляв Главред, Україна має кілька пропозицій, здатних сприяти припиненню бойових дій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що не виключає можливості виходу президента США Дональда Трампа з переговорного процесу щодо миру в Україні. У такому випадку, за його словами, Європейський Союз повинен продовжити мирні ініціативи. Однак поки що про такий сценарій не йдеться, і ЄС повинен і надалі чинити тиск на Москву та підтримувати Україну.

Нагадаємо, що Україна готова до нового раунду переговорів зі США та Росією. Однак дата і місце проведення зустрічі поки що не визначені через розбіжності в позиціях Вашингтона і Москви. Про це Зеленський повідомив журналістам після візиту до Франції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред