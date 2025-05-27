Це не 'розчарування', а сигнал Кремлю: Держдеп пояснив заяви Трампа про Путіна

Теммі Брюс пояснила, чому заяви Трампа про Путіна не варто називати розчаруванням.

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Після ударів по Україні Трамп атакував Путіна словами / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

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Заяви Трампа не варто сприймати як "розчарування"

США натякнули на наявність важелів тиску на Росію

Публічну критику президента США Дональда Трампа на адресу Володимира Путіна не варто трактувати як прояв "розчарування". Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу, повідомляє УНІАН.

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За її словами, подібні висловлювання є свідченням активної позиції колишнього очільника країни у сфері міжнародної дипломатії.

"Я б не називала це 'розчаруванням'. Це заява людини, яка очолювала зусилля з досягнення миру у великій кількості різних регіонів", – зазначила Брюс.

Вона додала, що такі сигнали мають значення і для Росії, яка має серйозно сприймати позицію США.

"Він чітко і відкрито висловив свою думку про те, що сталося. І я думаю, що Росія має поставитися до цього серйозно. Америка безумовно ставиться. У розпорядженні президента є багато різних засобів, щоб переконатися, що наша позиція відчутна і що її можна використовувати, щоб вплинути на припинення цієї бійні", – підкреслила вона.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Коментарі пролунали на тлі нової хвилі масованих російських атак по українських містах. У відповідь Дональд Трамп жорстко розкритикував дії російського диктатора, заявивши, що Путін "збожеволів".

Плани щодо завершення війни в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, 27 травня президент США Дональд Трамп звернувся до російського диктатора Володимира Путіна із попередженням "не грати з вогнем". Трамп заявив, що якби не його дії, Росію вже спіткали б "дуже погані речі".

Нагадаємо, американські, європейські та українські перемовники підготували спільний документ із 22 пропозиціями щодо завершення війни. Серед них — 30-денне припинення вогню та відмова США від підтримки вступу України до НАТО. У документі враховано й вимоги Росії.

Під час переговорів у Стамбулі 16 травня Україна і Росія погодилися обмінятися документами з умовами припинення вогню. США вже отримали пропозиції Києва і очікують на відповідь Москви. Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що сторони мають знайти компроміс, а Росію потрібно змусити сісти за стіл переговорів.

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