'Грає з вогнем': Трамп жорстко звернувся до Путіна і заявив про 'погані речі' для РФ

Президент США Дональд Трамп жорстко звернувся до російського диктатора Путіна і визнав, що саме завдяки йому з Росією не сталось "поганих речей".

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Трамп жорстко звернувся до Путіна / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Трамп визнав, що рятував Росію від "дуже поганих речей"

Президент США заявив, що Путін "грається з вогнем"

Президент США Дональд Трамп звернувся до російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна та закликав його "не гратись з вогнем". Відповідний допис глава Білого дому опублікував у соціальній мережі Truth Social.

/ Фото: скріншот

"Володимир Путін не розуміє, що якби не я, з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей, і я маю на увазі дуже" поганих. Він грає з вогнем!", - попередив Трамп. відео дня

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Заяви Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження додаткових тарифів проти Росії як інструмент тиску з метою досягнення миру. За словами Трампа, він вкрай розчарований діями президента РФ Володимира Путіна, вважає їх незрозумілими та неприйнятними.

Крім того, Трамп назвав Путіна "абсолютно божевільним" на фоні останніх масованих ударів Росії по Україні з використанням дронів і ракет.

У свою чергу, президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи відмову Путіна від припинення вогню, припустив, що Трамп нарешті зрозумів — російський лідер його вводив в оману.

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