Трамп схвалив: Путін пропонує внести $1 млрд до Ради миру за рахунок заморожених активів

Анна Ярославська
23 січня 2026, 09:56
Президент США позитивно оцінив готовність глави РФ заплатити за участь у Раді миру.
Трамп підтримав ідею Путіна оплатити членство у Раді миру замороженими активами РФ

  • Трамп відреагував на бажання Путіна внести $1 млрд за участь у Раді миру
  • Путін запропонував оплатити внесок за рахунок заморожених у США російських активів

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив готовність глави РФ Володимира Путіна сплатити внесок в один мільярд доларів за участь у Раді миру.

Путін запропонував використовувати для цього російські активи, заморожені в США. Про це Трамп сказав на борту свого літака під час спілкування з журналістами, передає CNN.

Вступ до Ради миру — організації, ідея створення якої з'явилася у Трампа, — передбачає внесок у розмірі 1 мільярда доларів від кожної країни, що приєднується.

У Трампа запитали про те, чи підтримує він бажання Путіна оплатити цей внесок з тих коштів, які заморожені в США.

"Він (Путін — ред.) збирається приєднатися до Ради миру і зробить внесок у розмірі мільярда доларів, і, використовуючи свої гроші — я маю на увазі, якщо він використовує свої гроші — це чудово", — заявив Трамп.

Зазначимо, Путін оголосив, що перерахує один мільярд доларів із заморожених у США активів, конфіскованих як покарання за повне вторгнення Путіна в Україну в 2022 році, до створеної Дональдом Трампом Ради миру саме для Гази, пише Die Welt.

"Ще до того, як ми з'ясуємо питання участі в Раді миру та її роботі, з огляду на особливі відносини Росії з палестинським народом, я вважаю, що ми могли б перерахувати один мільярд доларів з російських активів, заморожених за попередньої адміністрації США, до Ради миру", — сказав Путін на зустрічі з Радою безпеки Росії.

Рада миру — що відомо

Раніше Рада миру працювала як майданчик для вирішення конфлікту в Газі. Однак згодом стало відомо, що адміністрація президента США хоче створити "потенційну заміну" Організації Об'єднаних Націй.

Передбачений термін членства в "Раді миру" — до трьох років, але держави, які внесуть понад 1 млрд доларів протягом першого року, отримають можливість залишатися без обмежень.

Запрошення приєднатися до Ради миру отримали, зокрема, Росія та Білорусь.

Як писав Главред, Україна отримала запрошення до "Ради миру" Дональда Трампа. Наразі дипломати працюють над цим запрошенням. Водночас президент України не може уявити участь держави в одному органі з Росією та Білоруссю.

