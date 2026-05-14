Чи говорили про Україну і що чекає на Тайвань: підсумки зустрічі Трампа та Сі

Переговори в Пекіні відбуваються на тлі торговельної війни, конфлікту навколо Ірану та жорсткого попередження Китаю щодо Тайваню.

Саміт у Китаї, підсумки першого дня / Скріншот Reuters

Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін проводять у Пекіні дводенний саміт, який вже називають ключовою подією року для світової політики та економіки. На переговорах обговорюються торговельні відносини, постачання технологій, Іран, Тайвань і доступ американського бізнесу до китайського ринку.

Зустріч відбувається в особливо складний для Вашингтона момент: рейтинг Трампа впав на тлі війни з Іраном та зростання інфляції в США. Для Пекіна ж саміт став можливістю продемонструвати власну стабільність та політичну впевненість.

"Коли ми співпрацюємо — виграють обидві сторони. Коли протистоїмо одна одній — страждають обидві сторони", — заявив Сі Цзіньпін на початку переговорів.

Трамп відповів не менш тепло: "Ви великий лідер. Іноді людям не подобається, що я так кажу, але це правда".

Сі пригрозив Трампу через Тайвань / скриншот

Тайвань — головне джерело напруги

Незважаючи на дружні публічні заяви, за закритими дверима переговори швидко перейшли до найболючіших питань, пише Reuters. Головним з них виявився Тайвань.

За даними китайського агентства Xinhua, Сі Цзіньпін прямо попередив Трампа, що ситуація навколо острова здатна підштовхнути відносини двох країн до конфлікту.

"Якщо це питання буде вирішуватися неправильно, дві країни можуть зіткнутися або навіть вступити в конфлікт, що поставить китайсько-американські відносини в вкрай небезпечне становище", — заявив китайський лідер.

Нагадаємо, Пекін вважає Тайвань своєю територією і різко виступає проти американських поставок зброї острову. При цьому Тайбей зберігає фактичну незалежність, має власну армію, валюту та уряд.

З Трампом прилетів цілий "десант" бізнесменів

Економіка стала другою центральною темою саміту. Трамп прибув до Китаю разом із найбільшими американськими бізнесменами і прямо заявив, що має намір домагатися відкриття китайського ринку для американських компаній.

"Я попрошу голову Сі відкрити Китай, щоб ці блискучі люди могли творити дива", — написав Трамп перед вильотом до Пекіна.

До складу делегації увійшли глави найбільших корпорацій США, включаючи Ілона Маска, Дженсена Хуанга та Тіма Кука.

Особливу увагу привернула присутність глави Nvidia Дженсена Хуанга. За даними Reuters, його включили в поїздку буквально в останній момент. Це посилило припущення, що сторони обговорюють обмеження на поставки американських чіпів до Китаю.

Після першої частини переговорів Сі Цзіньпін спробував заспокоїти американський бізнес.

"Американські компанії матимуть ширші перспективи в Китаї", — заявив він.

Джерела Reuters стверджують, що Вашингтон розраховує збільшити експорт літаків Boeing, сільськогосподарської продукції та енергоносіїв до Китаю. Пекін же хоче домогтися пом'якшення американських обмежень на поставки напівпровідників та обладнання для виробництва мікросхем.

Питання Ірану та "більша війна"

Президент США Дональд Трамп також закликав Пекін допомогти знизити напруженість на Близькому Сході та стабілізувати енергетичні ринки.

"Ми обоє зацікавлені в тому, щоб уникнути більшої війни на Близькому Сході та забезпечити стабільність для світової економіки", — заявив Трамп, підкресливши, що Китай як один із головних покупців іранської нафти має "унікальний вплив" на Тегеран.

Сі Цзіньпін, зі свого боку, обережно підтримав заклик до деескалації, підкресливши, що Пекін виступає проти "будь-якого подальшого загострення в Ормузькій протоці", і заявив, що Китай готовий "відігравати конструктивну роль" у зниженні напруженості навколо іранської ядерної програми.

Саміт як демонстрація китайської сили

Переговори проходять не тільки в офіційних залах, але й на символічних майданчиках. Після першої зустрічі лідери вирушили до пекінського Храму Неба — історичного місця, де імператори династії Мін молилися про хороший урожай.

Піднімаючись білими сходами стародавнього комплексу, Трамп коротко сказав журналістам: "Китай прекрасний".

Для Пекіна вибір такої локації виявився невипадковим. Історик Ларс Ульрік Том у коментарі Reuters зазначив, що Китай використовує саміт як демонстрацію власної цивілізаційної глибини та довговічності.

"Це дуже хороший фон для того, щоб показати Трампу і всьому світу: Китай був тут тисячі років і залишиться тут", — вважає експерт.

Експерти заявляють, що баланс сил змінився

Експерти відзначають, що нинішня зустріч різко відрізняється від візиту Трампа до Китаю у 2017 році. Тоді Пекін прагнув максимально вразити американського президента і активно закуповував американські товари. Тепер ситуація виглядає інакше.

"США підходять до переговорів ослабленими внутрішніми проблемами, судовими обмеженнями на тарифну політику Трампа та наслідками конфлікту з Іраном. Китай, незважаючи на уповільнення економіки, почувається значно впевненіше. Проте обидві сторони зацікавлені хоча б у збереженні торгового перемир'я, укладеного минулого року. Тоді Вашингтон тимчасово відмовився від надвисоких тарифів, а Пекін не став обмежувати постачання рідкоземельних металів, критично важливих для світової промисловості та оборонного сектору", — пише Reuters.

Переговори триватимуть і в п'ятницю. На лідерів чекають спільний обід, чаювання та додаткові закриті зустрічі, на яких обговорюватимуться економіка, безпека та технології.

Очікування від саміту в Китаї

Як раніше повідомляв Главред, візит Трампа до Китаю та переговори із Сі Цзіньпіном щодо Ірану, торгівлі й рідкоземельних металів готувалися кілька місяців, а у Вашингтоні відкрито заявляли про намір тиснути на Пекін через закупівлю іранської нафти. У Білому домі також допускали обговорення підтримки РФ та постачання товарів подвійного призначення. Сам Трамп тоді наголошував, що хоче зберегти торговельне перемир’я між США та КНР.

Дональд Трамп ще до саміту попереджав Пекін про наслідки можливих поставок зброї Тегерану, а американська розвідка підозрювала КНР у підготовці передачі Ірану систем ППО через треті країни - про це йшлося у матеріалі про погрози Трампа Китаю через можливе озброєння Ірану. У Пекіні ці звинувачення заперечували, однак тема Ормузької протоки та іранської нафти все одно стала однією з ключових на переговорах у Пекіні.

Постачання комплектуючих для російських та іранських дронів також залишаються однією з найболючіших тем у відносинах США та Китаю. Reuters і WSJ раніше звертали увагу на схему постачання китайських комплектуючих для "Шахедів" до РФ та Ірану, включно з двигунами, мікрочипами та оптоволоконними кабелями. Саме тому участь глави Nvidia Дженсена Хуанга у нинішньому саміті викликала особливу увагу до теми американських чипів і санкційних обмежень.

